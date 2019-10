FOTO: Liepājas muzeja filiāle pārsteidz apmeklētājus ar autentisku vācu armijas motociklu

No šīs nedēļas Liepājas muzeja filiālē K. Ukstiņa ielā 7/9, kur skatāma izstāde “Otrā pasaules kara laika mode 1938. – 1945”, aplūkojams arī 1939. gadā ražots NSU firmas motocikls ar blakusvāģi, kas pēc restaurācijas ieguvis vēsturiskā spēkrata sertifikātu, informē muzejs.

Kā pastāstīja motocikla īpašnieks, kolekcionārs Ivars Ķupis, iespaidīgais braucamrīks savu atdzimšanu piedzīvojis piecu gadu laikā, kad rūpīga restaurācijas darba rezultātā panākts autentisks armijas motocikla izskats. Ivars Ķupis zina stāstīt, ka savu dienesta mūžu motocikls beidzis Liepājas teritorijā pēc Kurzemes katla kaujām 1945. gadā.

Vērojot izstādes apmeklētāju, lielo interesi ne vien par tā laika tērpiem no modes vēsturrnieka Aleksandra Vasiljeva kolekcijas, Evas Braunas kleitu un eksponēto bumbvedēja propelleru, Liepājas muzejs nolēmis pārsteigt izstādes apmeklētājus, atvēlot atsevišķu telpu izmēros iespaidīgajam braucamrīkam.

Pateicoties Liepājas muzeja un Latvijas Kara muzeja krājuma priekšmetiem, vēstures liecībām no Ingvildas un Andra Skābju, Ivara Vītola privātkolekcijām, kā arī Anna Heinrihsones scenogrāfijai, izstāde ļauj apmeklētājam iejusties kara laika atmosfērā, izjust ļaužu dzīvi, noskaņojumu un centienus kara apstākļos.

Otrais pasaules karš satrieca cilvēci ar savu cietsirdību un cinismu, atstājot spēcīgu ietekmi uz dažādām dzīves sfērām, iespaidojot katru ģimeni, cilvēku personiski. Izstāde par Otrā psaules kara laika modi un dzīvi aiz frontes līnijas veidota ar mērķi, lai radītu izpratni par tā laika vēsturisko situāciju.