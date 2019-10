FOTO: Liepājas muzejā atklāj Liepājas vizuālās mākslas izstādi "Ceļā"

Piektdien, 4. oktobrī, Liepājas muzejā notika Liepājas vizuālās mākslas izstādes atklāšana un balvu pasniegšana.

Šogad Liepājas vizuālās mākslas izstāde ir veltīta tēmai “Ceļā”, kas nav sastindzis process no viena galamērķa līdz otram, bet gan nebeidzams un kustīgs process. Turklāt ļoti dažādās izpausmēs. To var aplūkot gan ģeogrāfiskā aspektā, gan no izaugsmes viedokļa, gan arī daudz plašākā filozofiskā aspektā. Tā ir kustība, mijiedarbība, attīstība, process, pārmaiņas, centieni, sasniegumi, arī plūdums pēc miera, harmonijas un līdzsvara, vēstīts muzeja mājaslapā.

Kopumā izstādei darbus iesniedza sešdesmit Liepājas un apkārtnes mākslinieki. Atlases komisija lēma, ka no 93 iesniegtajiem darbiem žūrijas vērtējumam tiks nodoti un izstādē apskatāmi 70 mākslas darbi.

Liepājas vizuālās mākslas izstāde ir iemīļots pasākums, kas ik gadu kopā saista māksliniekus, lai pilsētas iedzīvotāju un viesu – mākslas mīļotāju un kultūras baudītāju vērtējumam nodotu savus jaunākos mākslas darbus. Gadskārtējā Liepājas vizuālās mākslas izstāde, kas pulcē Liepājas un tās apkārtnes māksliniekus kļuvusi par stabilu Liepājas profesionālās mākslas dzīves notikumu.

Izstāde skatāma no 4. oktobra līdz 3. novembrim.