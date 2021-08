FOTO: Liepājas koncertzālē atdzimst retro džeza mūzikas pērles

Sestdien, 28. augustā uz koncertzāles “Lielais dzintars” skatuves dzirkstīja pagājušā gadsimta džeza mūzikas pērles. Ar koncertprogrammu “Džezā tikai meitenes” kolorītās džeza dziedātājas – Beāte Zviedre, Rūta Dūduma-Ķirse un Elīza Evalde un orķestra “Rīga” bigbends klausītājus ieveda 30. – 50. gadu ASV džeza mūzikas pasaulē, portālu "ReKurZeme" informē SIA “Lielais Dzintars” Mārketinga un komunikācijas speciāliste Anita Lazdeniece.



Ar virtuozo dziedājumu, deju kustībām un izrādes elementiem solistes klausītājiem sniedza dīvu cienīgus priekšnesumus, kas ļāva izdzīvot līdzi amerikāņu kino klasikas komēdiju “Džezā tikai meitenes” un “Džentlmeņi izvēlas blondīnes” vētrainajiem notikumiem.

Solistes koncertu atklāja ar skaņdarbiem no “džeza karalienes” Ellas Ficdžeraldas daiļrades – Dream a Little Dream of Me, A Tisket A Tasket un You've Got What Gets Me, bet vakara turpinājumā klausītājus valdzināja ar leģendāro aktrišu Merilinas Monro un Pegijas Lī reiz izpildītajām dziesmām I Wanna Be Loved By You, I Love Being Here With You un My Heart Belongs to Daddy.

Šarmantais trio apbūra ar saskanīgu tembrālo skanējumu, daudzbalsībā izpildot tādus ikoniskus skaņdarbus kā Diamonds Are a Girl’s Best Friend, kā arī dziesmas no svinga un bugi-vugi ēras populārās sieviešu vokālās grupas The Andrews Sisters repertuāra – Don't Sit Under the Apple Tree, Shoo Shoo Baby, Pennsylvania Polka, u.c.

Orķestra “Rīga” bigbenda izpildījumā klausītāji dzirdēja amerikāņu džeza mūzikas leģendu Glena Millera un Benija Gudmena melodijas Moonlight Serenade, In the Mood, Let’s Dance un Bolero oriģinālos nošu aranžējumus, kas ļāva pilnībā izjust šī laikmeta patieso esenci. Autentiskos iespaidus paspilgtināja muzikologa Raita Zapacka vēsturiskie stāsti par džeza ēras krāsainajām šķautnēm.

Koncerta izskaņā, pateicībā par klausītāju sirsnīgo uzņemšanu, dziedātājas bigbenda pavadībā izpildīja slaveno džeza mūzikas komponistu Djūka Elingtona un Maika Karubija rotaļīgo un atmosfērisko skaņdarbu It Don’t Mean A Thing. Pēc dziesmas izpildīšanas klausītāju ovācijas māksliniekus iedrošināja vēlreiz izpildīt atraktīvo Pennsylvania Polka.

Koncertprogrammas autors un iniciators ir orķestra “Rīga” mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Valdis Butāns, kura vadībā orķestris saņēmis Lielo Mūzikas balvu par izcilu sniegumu gada garumā. Viņa radošajā darbībā radītas tādas neaizmirstamas programmas kā “Merkūrijs uz mēness”, “Celebrating Ella Fitzgerald”, “Tango, flamenko, džezs”, “Marko Polo. Indijas stāsti”, un virkne skaņdarbu interpretāciju, tostarp Imanta Kalniņa oratorija “Rīta cēliens”, Selgas Mences oratorija “Laika vējos”, Pētera Vaska “Dona nobis pacem”, Džona Mekī “Vīnsarkana jūra”.

Nākamais džeza mūzikas notikums, ko piedāvā koncertzāle "Lielais dzintars", gaidāms "Liepājas Mākslas foruma" ietvaros. Festivāla atklāšanas vakarā kultūras namā "'Kursa" klausītājus ar mūsdienīgu džeza un elektronikas salikumu iepazīstinās grupa "Lupa".