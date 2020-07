FOTO: Liepājā jubilejas plenērs "Pilsēta un jūra" noslēdzas ar izstādi

Sestdien, 11. jūlijā, Liepājā, Vecajā ostmalā 53, noslēdzās 25. Starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs "Pilsēta un jūra".

Plenērs "Pilsēta un jūra" Liepājā notika no 6. jūlija. Jubilejas plenērs atgriezās pie plenēra pirmatnējās idejas, un bija veltīts Liepājas vēsturiskajai apbūvei. Plenēra devīze – „Quo vadis, Liepāja”, informē plenēra rīkotāji Inga un Aivars Kleini.

Šogad plenērā piedalījās 24 mākslinieki no Latvijas un četri no Lietuvas – pandēmijas ierobežojumu dēļ izpalika paredzētie dalībnieki no Baltkrievijas un Ukrainas.

Pirmo trīs plenēru cikls saucās „Mosties, celies, strādā”. Iepriekšējie plenēri bijuši veltīti gan Karostai, gan Jaunliepājai, gan Ezermalai, gan Paula Maksa Berči jubilejai. Pēdējās desmitgadēs plenēristu radošā darbība izpaudās Liepājas marīnās. Plenēros piedalījušies gan Liepājas un Latvijas mākslinieki, gan gleznotāji no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, ASV.