FOTO: Liepājā "Austras istabā" jau otro reizi izskan jaunradīto dziesmu satikšanās "Dziesmu aplī"

Liepājas radošajā telpā "Austras istaba", kas atrodas mākslas galerijas “Romas dārzs” pagrabstāvā, jau otro reizi notika “Dziesmu aplis” – jaunradīto dziesmu satikšanās. Šoreiz, atzīmējot ziemas Saulgriežus, īpaši viesi bija postfolka apvienība “Saule i tuvāk”.

Otrajā "Dziesmu aplī" savas jaunās dziesmas klausītājiem dziedāja Nadīne Lazdupa, Solveiga Kūlaine un Jānis Rūcis. Savukārt noslēgumā Brīvajā mikrofonā uzstājās Rovena Palkavniece un Ādolfija Ieva Litavniece.

Sākot ar šā gada oktobri, radošajā telpā "Austras istaba" līdztekus ģitārspēles apmācībai notiek arī dziesmu rakstīšanas nodarbības komponistes Lauras Vītolas vadībā. Šo nodarbību laikā tiek apgūta prasme, kā sākt vai turpināt jaunu dziesmu, izmantojot dažādas metodes, kā arī to, kā rakstīt komandā, kā sadarboties un apjaust to, kāds ir katra individuālais stils un kā to attīstīt. Vienu reizi mēnesī visi nodarbību apmeklētāji kopā veido notikumu - “Dziesmu apli”, kurā draudzīgā un atbalstošā atmosfērā dalīties ar uzrakstīto.

Dziesmu rakstīšanas nodarbības notiek radošajā telpā "Austras istaba" otrdienās pulksten 18.00. Vada Laura Vītola, filmu un skatuves mūzikas komponiste, Britu īru modernās mūzikas institūta absolvente dziesmu rakstīšanas nodaļā.