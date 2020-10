FOTO: "Lielajā dzintarā" pirmatskaņo koncertprogrammu "Skaistākās krievu romances"

Svētdien, 25. oktobrī, Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” Latvijas Nacionālās operas un baleta mākslinieki — tenors Mihails Čulpajevs un pianists Mārtiņš Zilberts pirmatskaņoja jaunu koncertprogrammu “Skaistākās krievu romances”, portālu "Rekurzeme" informē SIA “Lielais Dzintars” Sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

Kā pirms koncerta atklāja harismātiskais solists M. Čulpajevs: “Koncerts notiks divās daļās, katrai daļai novelkot robežu starp klasiku un mūsdienām. Pirmajā daļā būs iespēja iepazīties ar Rahmaņinova, Čaikovska un Gļinkas skaņdarbiem. Savukārt otrajā daļā mēs iedziļināsimies Stravinska mūzikas īpatnējajā un reizēm eksperimentālajā skanējumā, kā arī Sviridova, Ščedrina un citu komponistu daiļradē."

Programmu atklāja Mihaila Gļinkas un Aleksandra Puškina “Es šeit, Inezilja” — koša laikmeta liecība par Spānijas valdzinājumu un šīs valsts īpašo lomu krievu kultūrā. Mihails Gļinka ir fundaments, uz kura veikuma balstās 19. gadsimta krievu mūzikas daiļrade. Romancei Gļinkas mūzikā ir nozīmīga vieta, un tās tapušas visa komponista radošā mūža ilgumā. Līdzīga nozīme romancei ir arī Pētera Čaikovska un Sergeja Rahmaņinova daiļradē, kuru sarakstītās solodziesmas izskanēja pirmās dalas turpinājumā.

Vakara otro daļu atklāja Leonīda Desjatņikova ironiskā un vienlaikus nostalģiskā etīde “Bet es…” no cikla “Mīla un dzejnieka dzīve”, bet turpinājumā – neliela miniatūra no krievu dzīvā klasiķa Rodiona Ščedrina jaunības gadu groteskā cikla “Trīs solfedžo”. Komponista Igora Stravinska daiļradi klausītāji iepazina ar dziesmu “Neaizmirstulīte”, kas ir Stravinska veltījums mātei – dziedātājai un pianistei Annai Holodovskai, taču “Skaitāmpants” ir no komponista tik tīkamajām rotaļām ar folkloras motīviem. Programmas noslēgumā skanēja “Ziemas ceļš” un “Tuvojoties Ižoriem” no Georgija Sviridova sešu dziesmu cikla ar Aleksandra Puškina dzeju.



Tenors Mihails Čuļpajevs sevi izcili pierādījis kā solo mākslinieku Latvijas Nacionālajā operā vairāku sezonu garumā. Šosezon Mihails uz LNOB skatuves piedzīvo divas debijas Džuzepes Verdi operās — harismātiskais solists iejutīsies Alfrēda lomā izrādē “Traviata” un Gabrielo Adoro lomā operā “Simons Bokanegra”. Pianists Mārtiņš Zilberts ir Latvijas Nacionālās operas un Baleta galvenais solistu koncertmeistars kopš 2008. gada. Aizvadītajā sezonā nominēts valsts augstākajam apbalvojumam - “Lielajai mūzikas balvai 2019” par “Izcilu darbu kameransamblī”, savukārt 2018. gadā saņēmis Latvijas Nacionālās operas fonda balvu par “Izcilu sniegumu gada garumā”.



Koncerts notika, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus.

