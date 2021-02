FOTO: Brīnišķīgā Normunda Šnē interpretācijā izskan Sibēliusa Trešā simfonija

Aizvadītajā piektdienā, 19. februārī, bezmaksas tiešraidē no Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” Liepājas Simfoniskais orķestris jau otro reizi klausītājiem piedāvāja koncertu ciklu SIMFONIJA TUVĀK, lai dāvātu iespēju klausītājiem baudīt somu ģēnija Žana Sibēliusa mūzikas burvību, portālu "Rekurzeme" informē Liepājas Simfoniskā orķestra sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere.

“Šķiet, šis koncerts ir bijis emocionāli svarīgs daudziem cilvēkiem, ko daudzi klausītāji arī apliecināja savos komentāros. Mums tiešām ir prieks, ka mūs skatījās no tik daudzām vietām – gan no Latvijas, gan ārpus tās,” pēc koncerta sarunā saka Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” vadītājs Timurs Tomsons. Koncertu ir skatījušies klausītāji arī no Lielbritānijas, Vācijas, Lietuvas, Krievijas, ASV, Norvēģijas, Igaunijas, Zviedrijas un Īrijas.

Koncertu ievadīja mūzikas apskatnieka Oresta Silabrieža saruna ar diriģentu Normundu Šnē, savukārt noslēgumā ar koncerta iespaidiem dalījās Liepājas teātra vadītājs, aktieris Herberts Laukšteins.

Klausītājiem, kas nepaspēja piedzīvot bezmaksas tiešraidi, pavisam drīz šis koncertieraksts tiks piedāvāts “Biļešu Paradīzē” (biļetes cena vienai mājsaimniecībai 3 – eiro). Šobrīd tur pieejams arī pirmais cikla “Simfonija TUVĀK” koncerts ar populāro klasicisma laika šedevru – Volfganga Amadeja Mocarta 40. simfoniju, ko Liepājas Simfoniskais orķestris atskaņoja diriģenta Gunta Kuzmas vadībā.

Šajā koncertsezonā gaidāmas vēl divas tikšanās ar simfoniju – 12. martā Liepājas Simfoniskā orķestra galvenā diriģenta Gintara Rinkeviča izpildījumā dzirdēsim slaveno Antonīna Dvoržāka Devīto simfoniju “No jaunās pasaules”. Savukārt, 9. aprīlī dosimies tuvāk Pētera Čaikovska Ceturtajai simfonijai, kas skanēs erudītā profesora, diriģenta Andra Vecumnieka lasījumā.

Kā vēstīts jau iepriekš, vēl vasarā Liepājas Simfoniskais orķestris ar Kultūras ministrijas un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu aizsāka koncertsarunu ciklu “TUVĀK”, lai klausītāji varētu iepazīt unikālās orķestra personības. Šis cikls ar nu jau 15 pārraidēm ieguvis atzinību, un to ir plānots turpināt. Tas savukārt vedināja orķestra vadību paplašināt aplūkojamo tēmu loku, un ir radīts jauns cikls – “Simfonija TUVĀK”, kas klausītājus iepazīstina ar pasaules simfoniju šedevriem – skaistām, klasiskām simfonijām, kas būtu jāzina ikvienam.