FOTO: Ar skaisto Kalniņa mūziku un stāvovācijām noslēdzies Liepājas Simfoniskā orķestra festivāls "Liepājas vasara"

23.augustā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” izskanēja ikgadējais festivāls “Liepājas vasara”. Festivāla noslēguma koncertā Liepājas Simfoniskais orķestris un Valsts akadēmiskais koris “Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā atskaņoja Imanta Kalniņa mīlestības pilno Sesto simfoniju un koru repertuāra hitu – Morisa Diruflē Rekviēmu. Solisti – Laura Teivāne, Liene Andreta Kalnciema un Andrejs Krutojs, informē Liepājas Simfoniskā orķestra sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere.

Klausītāji varēja izbaudīt Imanta Kalniņa Sesto simfoniju, kas pirmo reizi bija skanējusi vasarā pirms 18 gadiem. Šis skaistais skaņdarbs, kas jo sevišķi atpazīstams ar savu III daļu “Balle pilī”, ir dzimis tieši Liepājā un ir īpašs ar to, ka tas ir otrreizējs gadījums, kad Kalniņa simfonijā ienāk vārds. Muzikoloģe Ingrīda Zemzare Sesto simfoniju saukusi par laimīga cilvēka lūgšanu, bet pats komponists – par savu Tadžmahalu, veltot to dzīvesbiedrei un mūzai Agrai. Tā kā Liepājas Simfoniskais orķestris pagājušogad Indijas tūres laikā apmeklēja Tadžmahalu, arī šie iespaidi ieplūda atskaņojuma enerģētikā. Lai vai kā, bet publika to uzņēma ar lielu sajūsmu.

Otrs koncertprogrammas skaņdarbs bija franču komponista Morisa Diruflē slavenākais veikums – meditatīvais un labskanīgais Rekviēms, kas kora „Latvija” izpildījumā pirmo reizi skanēja kopā ne tikai ar ērģelēm, bet arī ar simfonisko orķestri. Šoreiz pie ērģelēm sēdās Liene Andreta Kalnciema, savukārt mecosoprāna un baritona solo dziedāja Latvijas Nacionālās operas soliste Laura Teivāne un Šveicē rezidējošais dziedonis Andrejs Krutojs.

Šovakar, 24.augustā pulksten 19 Rīgas Domā šī koncertprogramma izskanēs arī Starptautiskā Garīgās mūzikas festivāla noslēgumā.

Festivāls “Liepājas vasara”, ko ik gadu organizē Liepājas Simfoniskais orķestris, ir leģendārā vasaras simfoniskās mūzikas cikla “Liepājas vasara” garīgais mantinieks un turpinājums. Gadu desmitiem Liepājā, Jūras parka brīvdabas estrādē siltajās vasaras dienās liepājnieki un kūrviesi ar visām ģimenēm varēja baudīt simfoniskās mūzikas koncertus. Tālajā 1783. gadā šo iniciatīvu aizsācis toreizējais Kurzemes hercogs Pēteris Bīrons. Pēdējos gados festivālā skanējuši tādi skaļi vārdi kā Giora Feidmans, Gidons Krēmers un „Kremerata Baltica”, Avi Avitals, Tokiko Kato, Maija Kovaļevska un vēl citi. Jau otro gadu pēc kārtas tas norisinās ne vien Liepājā, bet arī Rundāles pilī.