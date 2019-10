FOTO: Ar nerimstošām stāvovācijām izskanējis japāņu superzvaigznes Hiromi koncerts

Svētdien, 7. oktobrī, Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” bija sapulcējušies teju 1000 klausītāji no visas Latvijas un ārvalstīm, lai baudītu Japānas superzvaigznes, džeza pianistes Hiromi koncertu. Grammy balvas ieguvējas virtuozā klavierspēle, aizrautīgā un ekspresīvā spēles maniere aizrāva arī klausītājus – pēc katra skaņdarba atskanēja vētraini aplausi, bet koncerta noslēgumā Hiromi, ovācijām skanot, vairākkārt piecēla saviļņoto publiku kājās, informē SIA “Lielais Dzintars” Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Santa Margeviča.

Liepājā Hiromi uzstājās ar savu jauno mūzikas albumu Spectrum. Šis bija vienīgais ekstravagantās pianistes un komponistes koncerts Ziemeļeiropā un notika Liepājas koncertzāles ekskluzīvās sērijas “Pasaule Lielajā dzintarā” ietvaros. Jaunā albuma pasaules koncerttūrē Hiromi jau viesojās Polijā un Krievijā, bet tūri turpinās – Šveicē, ASV, Ungārijā, Austrijā, Lielbritānijā, Čehijā, Itālijā, Nīderlandē, Vācijā un Francijā, nepilnu divu mēnešu laikā sniedzot 25 koncertus.

“Mūzikas enciklopēdija” All Music Guide Hiromi dēvē par vienu no izcilākajām mūsdienu pianistēm. Izpelnoties Japānas brīnumbērna slavu, jau pusaudzes gados Hiromi klavierspēli attīstīja pie viena no mūsdienu vadošajiem džeza pianistiem Čika Korea (Chick Corea) un uzstājās kopā ar Eiropas vadošajiem orķestriem. Vēlāk viņas skolotāju un skatuves partneru vidū bija arī leģendārais džeza pianists Oskars Petersons (Oscar Peterson) un Ahmads Džamals (Ahmad Jamal). Vēl būdama Bostonas Bērklijas mūzikas koledžas studente, pianiste ASV laida klajā savu debijas albumu. Šodien, apvienojot klasiskās mūzikas repertuāru ar dziļu džeza tradīcijas izpratni un roka elementiem, Hiromi izdevusi duci mūzikas albumu.

Koncertu ar Liepājas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēja SIA “Lielais Dzintars”. Turpmāk koncertsērijā “Pasaule Lielajā dzintarā” gaidāms koncerts “Grammy nominants Avi Avitals. Mandolīnas triumfs” 26. oktobrī un Gambijas mākslinieces, afrikāņu koras virtuozes Sonas Džobarte koncerts 23. novembrī.