Biedrības namā notiks jaunās dokumentālās filmas "Spiegs, kurš mans tēvs" izrādīšana

Turpinot apmeklētāju iecienītos filmu izrādīšanas seansus, 20. septembrī pulksten 18 Liepājas latviešu biedrības nams piedāvās vērot 2019. gada septembra sākumā pirmizrādi piedzīvojušo dokumentālo filmu “Spiegs, kurš mans tēvs”, kuru veidojis igauņu režisors Jāks Kilmi un Gints Grūbe.

Filma ir personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē un atrasties aukstā kara aizskatuvē. Filma vēsta par tulkotājas un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu un notikumiem. 1978. gadā, būdama jauna padomju studente, Ieva nevarēja paredzēt, ka brīvdienu brauciens pie tēva Imanta Lešinska, kurš tolaik strādāja Ņujorkā, Apvienoto Nāciju Organizācijas padomju misijā, uz visiem laikiem pāršķels viņas mūžu divās daļās. Ierauta slepenā spiegošanas spēlē, Ieva bija spiesta atvadīties no savas līdzšinējās dzīves, samierinoties ar domu, ka nekad vairs neredzēs savu māti vai dzimto zemi – Latviju. Šī filma, atsedzot Aukstā kara pasaules šaubīgās aizkulises, piedāvā meitas dramatisko stāstu par savu tēvu dubultaģentu, aplūkojot abu attiecības uz četrus gadus desmitus senu notikuma fona. Lai atrastu sevi un saprastu spēli, kurā bijusi iesaistīta pret pašas gribu, Ieva dodas ceļojumā uz pagātni, kur sastopas ar ģimenes noslēpumiem, meliem un nodevību, informē "Mistrus Media".

Režisors Jāks Kilmi par darbu pie dokumentālās filmas veidošanas atzīst: “Es mīlu spiegu stāstus, un man vienmēr gribējies kādu uzfilmēt. Tāpēc es ar lielu prieku noklausījos Ievas, visīstākā dubultaģenta meitas dzīvesstāstu. Mani vilināja iespēja iejusties šajā aizraujošajā dzīvesstāstā, kas slēpj vienas ģimenes dziļo cilvēcisko drāmu. Vienlaikus tas ir arī stāsts par jaunu meiteni, kas negaidīti nonākusi divu lielvaru spiegu spēļu krustu- gunīs. Viņa ir šo notikumu vērotāja no malas, galvenā varone un upuris vienā personā.”



Taču filmas režisors Gints Grūbe par filmu atklāj: “Formāli Aukstais karš beidzās līdz ar Berlīnes mūra krišanu 1989. gadā. Kad mēs sākām veidot šo filmu, bija jau sācies jauns aukstais karš. Jaunākie krievu pārbēdzēju slepkavības mēģinājumi Lielbritānijā tikai apstiprina, ka tas ir nebeidzams stāsts. Mūsu filma “Spiegs, kurš mans tēvs” ir personisks stāsts par jaunu latviešu sievieti, kura ierauta sarežģītā un bīstamā spiegu spēlē starp ASV un PSRS. Oficiāli tagad, pēc 30 gadiem, viņas CIP dosjē jābūt publiski pieejamam. 30 gadi ir ilgs laiks cilvēka dzīvē, taču izlūkdienestu darbā tas nav nekas. Mēs esam sapratuši, ka mūsu filma stāsta par noslēpumiem un meliem, kas turpinās visu mūžu.”

Dzīves laikā Ieva Lešinska-Geibere kļuvusi par godalgotu tulkotāju un atdzejotāju, kā arī par vienu no ietekmīgākajiem vārdiem latviešu publicistikā. Viņa dzīvojusi trīs valstīs, aizstāvējusi grādu franču filoloģijā un filozofijā un pārvalda sešas valodas. Pieredze, kas gūta Aukstā kara laikā, dzīvojot abās Dzelzs aizkara pusēs, Ievai ļāvusi uzkrāt unikālas zināšanas, kas palīdz ar īpašu vieglumu tulkot no vienas valodas otrā un no vienas kultūras citā gan tulkotājas, gan arī žurnālistes darbā.

Dokumentālās filmas “Spiegs, kurš mans tēvs” reklāmas rullītis https://vimeo.com/291362019

Biļetes (3,00 eur) uz filmu varēs iegādāties Liepājas latviešu biedrības nama Info centrā sākot no plkst. 17:00.