Astora Pjacollas vakars ar trio "Tangoriginales" Liepājā koncertciklā "Iededz gaismu"

Sestdien, 8. decembrī, pulksten 18 viesnīcas “Promenade Hotel” Hika zālē, Liepājā uzstāsies trio “Tangoriginales” ar programmu “Vakars ar Astoru”, kurā izskanēs Astora Pjacollas smeldzes un temperamenta piepildītais tango čella, akordeona un kontrabasa skaņās, informē koncertcikla sabiedrisko attiecību koordinatore Anna Paula Pujēna.

Astora Pjacollas mūzika ir smalka jutekliskuma un spēcīgas enerģijas caurstrāvota, dramatisma un aizkustinošu emociju uzlādēta. Pjacollas vārds ir nesaraujami saistīts ar tango. Viņš tiek dēvēts par tango karali, saukts par El Gran Astor – Lielo Astoru, kā arī uzskatāms par tango reformatoru un nuevo tango pamatlicēju. Viņa skaņdarbi pašos pamatos pārvērta tradicionālo tango, atklājot to mūsdienīgā gaismā un bagātinot ar džeza un klasiskās mūzikas elementiem.

Līdz ar labi zināmiem un pasaulslaveniem šī dižā meistara skaņdarbiem, programmā “Vakars ar Astoru” iekļauti arī tādi, kuru partitūras nav pat publicētas! Vairums no tiem vai nu oriģinālajā versijā rakstīti Astora Pjacollas kvintetam, vai arī ieguvuši atpazīstamību, pateicoties tieši tā īpašajam skanējumam, ko papildina Pjacollas paša spēlētais bandoneons – akardeona tipa instruments. Šīs kompozīcijas uzbur 1960. gadu Buenosairesas vakara noskaņas. “Vakars ar Astoru” ir īpaša programma, kurā uz vienas skatuves satiekas čellists Marks Viļenskis, akordeonists Savva Zihs un kontrabasists Andris Veinbergs, labi zināmos meistara skaņdarbus ieskandinot ne tik ierastā tembrālā kombinācijā.

Trio “Tangoriginales” dibināts 2014. gadā, apvienojoties trim Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem, kuru mācību plānā muzicēšana kameransamblī bija viens no obligātajiem priekšmetiem. Tango ansambļa idejas autors ir Marks Viļenskis, kurš pirmoreiz Astora Pjacollas mūziku no atskaņotājmākslinieka skatupunkta iepazina, piedaloties LTV konkursā “Radīti mūzikai”. Studējot JVLMA pirmajā kursā, viņš iepazinās ar akordeonspēles virtuozu Savvu Zihu un piesaistīja projektam arī savu kādreizējo skolasbiedru no Dārziņiem – Andri Veinbergu – vienu no pieprasītākajiem Latvijas kontrabasistiem, kuram sveša nav arī rokmūzika; un paralēli studijām trijotne uzsāka darbu arī pie savas pirmās koncertprogrammas.

Šī tango-džeza ansambļa mūziķi ir starptautisku konkursu laureāti, kas muzicē arī kā solomākslinieki un guvuši koncertpieredzi starptautiskos festivālos. Ansambļa fokusā ir tango un džeza tradīcijās sakņots repertuārs, kurā dziļa emocionalitāte savijas ar nospriegotu dramatismu un brīvības sajūtu.

Koncertcikls “Iededz gaismu” ik gadu rudens un ziemas tumšajos mēnešos aicina liepājniekus un pilsētas viesus uz kamermūzikas un džeza koncertiem viesnīcas “Promenade Hotel” mājīgajā Hika zālē. Cikla noslēgumā 22. decembrī dzirdēsim senās mūzikas vokālistu kvartetu “Abaronin Ensemble” ar renesanses laika mūzikas programmu “Zelta madrigāli”.

Biļetes uz koncertciklu nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā un internetā. Skolēniem, studentiem un pensionāriem ir atlaides. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas.