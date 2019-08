Ar koncertu noslēdzas Liepājas Džeza nedēļa

Šodien pulksten 19 koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā "Civita Nova" izskanēs koncertprogramma, ko Liepājas Džeza nedēļas laikā būs sagatavojuši Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) audzēkņi, aģentūru LETA informēja izglītības iestādē.

Ieeja koncertā būs bez maksas, un tajā piedalīsies Melngaiļskolas bigbends Jāņa Ivuškāna vadībā, dažādu sastāvu kombo, kā arī ģitārists Nefs Irizarijs no Puertoriko, saksofonists Ķēstutis Vaiģinis no Lietuvas un džeza dziedātāja Inga Bērziņa no Latvijas, vēsta LETA.

Jau ziņots, ka nedēļas laikā notika četri pasākumi - LMMDV audzēkņiem un citiem interesentiem. Meistarklasēs audzēkņiem bija iespēja smelties zināšanas un prasmes džeza mūzikas interpretācijā un iegūt pieredzi no māksliniekiem.

Džeza nedēļa tiek organizēta ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Liepājas Kultūras pārvaldes un uzņēmēju atbalstu.