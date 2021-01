Aprit desmit gadi, kopš Mūžībā devās Mārtiņš Freimanis

Trešdien, 27. janvārī, aprit desmit gadu, kopš viņsaulē aizgāja mūziķis Mārtiņš Freimanis.

Sēru vēsts par M. Freimaņa aiziešanu Mūžībā Latviju pāršalca 2011. gada 27. janvāra rītā. Mūziķis mira 27. janvārī Latvijas Infektoloģijas centrā, kur viņš tika ievietots pēc smagas elpvadu ceļu saslimšanas.

Mūziķis dzimis 1977.gada 7. februārī Liepājā, viņš darbojies arī kā aktieris, dzejnieks un televīzijas raidījumu vadītājs.

Freimaņa vadītā grupa "Tumsa" laikā kopš 1994.gada bija izdevusi sešus albumus, toreiz pēdējo desmit gadu laikā Freimanis sāka komponēt dziesmas un rakstīt dziesmu tekstus arī citiem izpildītājiem. 2002.gadā viņš sāka sadarbību ar Lauri Reiniku, kad sarakstīja vārdus viņa komponētajām un izpildītajām dziesmām.

2003.gadā Freimanis kopā ar Reiniku un dziedātāju Yanu Kay izveidoja grupu "F.L.Y.", kas togad ar dziesmu "Hello From Mars" uzvarēja Latvijas Eirovīzijas nacionālajā atlasē, bet finālkoncertā, kas norisinājās Rīgā, grupa ieguva 24. vietu. Nākamajā gadā Freimanis sāka sadarbību ar grupu "Putnu balle", komponējot viņiem dziesmas. 2005. gadā Eirovīzijā ar Freimaņa dziesmu "The War Is Not Over" piedalījās dziedātāji Valters un Kaža, kas konkursā ieguva 5. vietu.

2004. gadā klajā nāca Freimaņa dzejas krājums "Zālīte truša dvēselei", kurā līdzās dzejoļiem publicēti arī "Tumsas" dziesmu teksti.

Freimanis kopš 1999.gada vairākas sezonas darbojies titullomā Liepājas teātra izrādē "Kaupēn, mans mīļais", savukārt 2005.gadā viņš piedalījās Arvīda Krieva kinofilmā "Man patīk, ka meitene skumst". 2007.gadā viņš debitēja Latvijas Televīzijas seriālā "Neprāta cena".