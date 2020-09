140. koncertsezonu Liepājas Simfoniskais orķestris atklās kopā ar Luku Geņušu

Ar diviem apjomīgiem un mūzikas vēsturē nozīmīgiem skaņdarbiem – Dmitrija Šostakoviča Desmito simfoniju un Friderika Šopēna Pirmo klavierkoncertu 19. septembrī pulksten 18 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” savas jubilejas sezonas sākumu diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā svinēs Liepājas Simfoniskais orķestris – vecākais orķestris Baltijā. Koncerta īpašais viesis būs viens no aizraujošākajiem un īpatnējākajiem savas paaudzes māksliniekiem – pianists Luks Geņušs, informē Liepājas Simfoniskā orķestra

sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Vēvere.

Luks Geņušs dzimis 1990. gadā Maskavā. Nāk no mūziķu ģimenes – viņa tēvs ir pazīstamais lietuviešu pianists Petrs Geņušs, māte – pianiste, Maskavas konservatorijas pasniedzēja Ksenija Knorre, vecmāmiņa – slavenā krievu pianiste Vera Gornostajeva. Sācis studēt klavierspēli piecu gadu vecumā, publiski uzstāties – sešu gadu vecumā, un tagad, sasniedzot trīsdesmit gadu slieksni, jau ir spēlējis ar virkni pasaules labāko orķestru, plūcis laurus daudzos starptautiskos konkursos, uzstājies prestižākajās koncertzālēs – Amsterdamas Koncertgebau, Londonas Vigmora zālē, Luvras auditorijā Parīzē, Frika kolekcijas mākslas muzejā Ņujorkā, Maskavas konservatorijas lielajā zālē un citviet.

Izcilā pianista izpildījumā varēs baudīt Friderika Šopēna mūziku. Ģeniālais poļu komponists un klaviervirtuozs starp citiem skaņražiem visā mūzikas vēsturē izceļas ar smalkumu, dvēseliskumu un sev vien raksturīgu muzikalitāti. No simfoniskajiem darbiem pazīstamākie ir viņa divi klavierkoncerti, no kuriem gaidāmā koncerta programmā iekļautais Pirmais ir rakstīts divdesmit gadu vecumā. Pats komponists to pie klavierēm pirmatskaņoja Varšavā, kas bija viens no viņa atvadu koncertiem pirms Polijas pamešanas, turklāt septiņas nedēļas vēlāk tas bija viens no pirmajiem komponista atskaņotajiem darbiem Parīzē. Abas reizes Pirmais klavierkoncerts uzņemts ar sajūsmu un komponista izdomu un oriģinalitāti slavinošām recenzijām.

“Šostakoviča 10. simfoniju vēlējos atskaņot jau mūsu sezonas noslēguma koncertā. Tad nu tagad tā beidzot skanēs! Lai gan Šostakovičs dzīvoja mūžīgās bailēs no Staļina represijām, viņa mūzika ir ļoti anti staļiniska. Man jau liekas, ka 19. septembrī klausītāji sadzirdēs un sajutīs gan šīs mūzikas skaistumu, gan to komponista anti totalitāro domu gājienu,” stāsta Gintars Rinkevičs, kurš Liepājas Simfoniskā orķestra galvenā diriģenta amatā aizvadīs nu jau ceturto koncertsezonu. Viens no ietekmīgākajiem 20. gadsimta komponistiem Dmitrijs Šostakovičs visplašāk pazīstams ar savām 15 simfonijām, koncertiem un kamermūzikas skaņdarbiem, no kuriem daudzi tapuši zem PSRS valdības noteikto standartu spiediena. Komponists bieži raksturots kā nervozs, ar perfekcionismu apmāts, trausls, vārīgs, tomēr arī tiešs, ass un ārkārtīgi inteliģents. Dzelžains tiešums, aizdomas un dvēselisks skaistums jaušams arī Šostakoviča 10. simfonijā. Tas ir pirmais komponista simfoniskais darbs pēc Staļina nāves 1953. gada martā. Komponists ar neslēptu gandarījumu atzīst, ka neviens īsti nav uzminējis, par ko ir šī simfonija, tomēr nešķiet grūti vilkt paralēles ar diktatora režīmu un smalkas mākslinieka dvēseles izdzīvošanu tajā.

“140. koncertsezonu plānojam zināmos nenoteiktības apstākļos. Tas liek cieņā atcerēties Liepājas Simfoniskā orķestra piedzīvojumiem un izaicinājumiem bagāto vēsturi, kuras pat vistrakākie līkloči vienmēr pārvarēti ar apskaužamu izturību un ticību nākotnei. Jubilejas sezonā priecēsim mūsu klausītājus ar Baha, Bēthovena, Šūberta, Brāmsa, Bruknera, Mālera, Šopēna, Rahmaņinova, Šostakoviča, Verdi un Pučīni visā pasaulē mīlētiem šedevriem. Viesmākslinieku loks balstīsies latviešu un mūsu tuvāko kaimiņu lietuviešu izcilībās. Starptautiskais Zvaigžņu festivāls dāvās izcilu dziedātāju uzstāšanos. Pieredzēsim vairākus latviešu komponistu jaundarbu pirmatskaņojumus, gavilēsim Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, Jēkaba Ozoliņa, kora “Laiks”, koncertzāles “Lielais Dzintars”, un, visbeidzot, mūsu valsts Latvijas jubilejas koncertos. Tāpat gatavojam prestižas uzstāšanās Lietuvā un Vācijā. Orķestris ir izlēmis turpināt izaugsmi. Piedzīvosim to kopā!” aicina Liepājas Simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis.