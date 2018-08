Skatītāji pieprasa Liepājā atkārtot filmu "Baltu ciltis"

Pēc skatītāju pieprasījuma 17. augustā pulksten 17 Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē būs vēlreiz skatāma režisoru brāļu Laura un Raita Ābeļu vēsturiskā piedzīvojumu filma "Baltu ciltis / Pēdējie Eiropas pagāni", kurā atspoguļotas noklusētās hronikas par Eiropas pēdējiem pagāniem – baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu un lietuviešu nācijas. Seansa laikā apmeklētājiem būs iespēja tikties ar filmas režisoru Raiti Ābeli.

Faktos balstītais filmas stāsts risināts, tās galvenajam varonim, dāņu spiegam Larsam (aktieris Kaspars Aniņš) nonākot seno baltu cilšu zemēs. Tur dāņu spiegs piedalās gan reliģiskos rituālos, gan nežēlīgos sirojumos, reibst vasaras saulgriežu svinībās, nonāk kuršu verdzībā un cīnās ar krustnešiem Saules kaujā, informē “Tritone Studio” pārstāve Daiga Oļševska.

"Ir jābūt gatavam, ka filma nebūs glorificējoša. Skarbums balansēs ar skaisto, jo, raugoties no mūsdienu cilvēka viedokļa, 13. gadsimtā dzīve bija ļoti nežēlīga, taču daži aspekti tajā bija daudz harmoniskāki – piemēram, cilvēka un dabas līdzāspastāvēšana. Mūsu ambīcijas bija lielas – izstāstīt pēc iespējas patiesāku stāstu par senajām baltu maztautām. Pateicoties visu iesaistīto pašaizliedzīgajam darbam, tas ir izdevies," stāsta filmas režisors Lauris Ābele.

Filma aicina pievērst uzmanību, kādas asinis plūst mūsu dzīslās, un aizgūt labāko, ko senči mums centušies mācīt. Pagānu pragmatiskais pasaules skatījums aicina dzīvot saskaņā ar dabu, pilnasinīgi izbaudīt skarbās ziemas un karstās vasaras, dabas mošanos pavasarī un drūmo rudeni. Mūsu senči nebaidījās no nāves, jo ticēja aizkapa dzīvei un reinkarnācijai. Lai arī krustnešiem pēc smagām cīņām izdevās uzspiest kristietību, neoficiāli pagānu ticējumi un paražas turpināja pastāvēt vēl vairākus gadsimtus.

Pēc iespējas precīzu ieskatu Eiropas pēdējo pagānu dzīvēs veido zinātnisks teksts, vēsturiskas rekonstrukcijas un inscenējumi, autentiski tērpi, rotas, pielāgota vide, kā arī datoranimācija un 3D grafika. Filma radīta ar mērķi ne vien izklaidēt, bet arī izglītot skatītājus par latviešu nācijas vēsturi pirms kristietības ienākšanas Latvijas teritorijā, un to, kā baltu ciltis līdzinājās vai atšķīrās no kaimiņu tautām un kādas pārmaiņas piedzīvoja. Lai vēsturiski precīzi parādītu, kā balti dzīvoja, kam ticēja un kas tos darīja stiprus, filmas tapšanā iesaistījušies vēsturnieki, eksperimentālie arheologi, rekonstruktori un baltu tautu mitoloģijas speciālisti no dažādām Eiropas valstīm, īpaši Skandināvijas.

Filmas uzņemšanas process norisinājies ilgāk nekā divus gadus gan tepat Latvijā, gan Lietuvā, Igaunijā un Polijā. Filmēšanas vietas piemeklētas atbilstoši vizuālajai līdzībai, nevis vēsturiskajam reģionam, jo teritorijas ir ļoti mainījušās. Piemēram, senā Galindija filmēta Kazu gravā Vidzemē, Āraiši pārtapuši par Prūsiju un Ādažu poligons kļuvis par Saules kaujas vietu. Filmēšanā piedalījušies vairāk nekā 500 aktieri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Filmas "Baltu ciltis / Pēdējie Eiropas pagāni” radošās grupas pamatsastāvu veido trīs brāļi Ābeles - režisori Raitis un Lauris, un operators Mārcis, kurš strādā tandēmā ar otru filmas operatoru - Jāni Indriku. Filmas scenārija autori ir Toms Ķencis un Guntis Berelis, konsultanti Juris Urtāns un Gundars Kalniņš, māksliniece Zanda Zeidaka, komponists Kaspars Bārbals. Filmu producē Kristele Pudane, Dace Siatkovska un Thom Palmen studijā “Tritone”.

Biļetes uz filmas kino seansu būs iespējams iegādāties Liepājas Latviešu biedrības nama kasē. Biļešu cena – divi eiro.