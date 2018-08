Muzikālajā pēcpusdienā uzstāsies biedrība "Vanda"

Sestdien, 11. augustā, pulksten 16 Liepājā pie Gulbju dīķa muzikālajā pēcpusdienā uzstāsies Liepājas Poļu biedrības „Vanda” ansamblis „Bursztynki”.

Liepājas Poļu biedrībā „Vanda” jau vairāk kā desmit gadus darbojas dziesmu ansamblis „Bursztynki”, kuri ir arī galvenais poļu kultūras pārstāvis Liepājā un visā Kurzemes reģionā. Ansambļa vadītāja no pirmās dienas nemainīgi ir mūzikas skolotāja Ivonna Jadviga Šakale, kura par aktīvu poļu kultūras popularizēšanu Latvijā ir apbalvota ar Polijas valdības apbalvojumu „Złoty Krzyž za zasługi” (Zelta Krusts par nopelniem poļu kultūras popularizēšanā ārpus tās robežām), informē LPPI "Kultūras pārvalde"

Sabiedrisko attiecību vadītāja Dita Dzene

.

Ansamblis ir rīkojis daudzus koncertus par godu Latvijas un Polijas valstu svētkiem, pēdējais no kuriem bija veltīts Barikāžu 25.gadadienas atcerei. Ir notikuši kopēji koncerti ar citiem profesionāliem mūzikas un dažādiem pašdarbības mazākumtautību biedrību kolektīviem, no kuriem kā nozīmīgākie minami trīs Tautu draudzības ugunskuri. Ansamblis „BURSZTYNKI” jau sešus gadus, reizi sezonā sniedz vasaras sestdienu pēcpusdienu koncertus pie Gulbju dīķīša Jūrmalas parkā, pēdējos gados programmas kuplināšanai pieaicinot citus muzikālus kolektīvus. Repertuārā tiks piedāvātas poļu tautas dziesmas un populāras latviešu dziesmas.

Gulbju dīķa programmas koncerti ir bez maksas. Lūdzam ņemt vērā, ka sliktu laikapstākļu dēļ muzikālā pēcpusdiena var tikt atcelta.