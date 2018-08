"Liepājas Mākslas foruma" centrā grandiozs simfoniskās svītas “Solaris” Latvijas pirmatskaņojums

29. septembrī pulksten 17 mūsdienu mākslas festivāls “Liepājas Mākslas forums” savu kulmināciju sasniegs ar divu izcilu mūsdienu komponistu Bena Frosta (Ben Frost, Austrālija) un Daniela Bjarnasona (Daníel Bjarnason, Islande) simfonisko svītu “Solaris”. Bjarnasona vadībā svītu izpildīs vieni no spilgtākajiem mūsdienu mūzikas interpretiem Latvijā – Valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga”, bet elektronisko mūziku spēlēs pats komponists Bens Frosts. Koncerts notiks Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, informē SIA “Lielais Dzintars” Sabiedrisko attiecību vadītāja Santa Margeviča.

Komponisti Bens Frosts un Daniels Bjarnasons simfonisko svītu “Solaris” radījuši, iedvesmojoties no krievu kino ģēnija Andreja Tarkovska (Андрей Арсеньевич Тарковский) populārās zinātniskās fantastikas filmas “Solaris” un slavenā minimālista Braiena Īno (Brian Eno) ambientās mūzikas. Koncertu papildinās Īno un Nika Robertsona (Nick Robertson) veidotas video projekcijas ar Tarkovska filmas motīviem.

Muzikologi svītu apraksta kā klusu, mierīgu un emocionālu simfonisku skaņdarbu, kas vienlaikus ir dziļi iespaidojošs un pārpasaulīgs kā zinātniskās fantastikas klasika. Komponisti sapludina eksperimentālo skaņas mākslu ar dziļi izjustām melodijām.

Bens Frosts ir austrāliešu komponists un producents, kurš šobrīd savu dzīvi vada Islandē un komponē lielākoties instrumentālo un eksperimentālo mūziku. Tās ietekmes variē no klasiska minimālisma līdz pat pankrokam un melnajam metālam. Sniedzot recenziju Frosta albumam Theory Of Machines, kas nodrošināja komponista atpazīstamību plašākai publikai, žurnāls Wire salīdzināja viņa radīto mūziku ar Arvo Perta (Arvo Pärt) šedevriem Trenta Reznora (Trent Reznor) aranžējumā. Frosts pazīstams arī kā mūzikas autors vairākām kinofilmām un seriāliem – Sleeping Beauty (2011), Super Dark Times (2017), Fortitude (2015-2017), Dark (2017) u.c.

Simfonisko svītu “Solaris” Frosts radījis kopā ar ne mazāk ietekmīgo islandiešu laikmetīgās mūzikas komponistu un vadošo jaunās paaudzes diriģentu Danielu Bjarnasonu. Bjarnasonam jaundarbus pasūtījuši Losandželosas filharmoniķi, Sinsinati simfoniķi, Britten Sinfonia, Dženifera Ko, So Percussion, Calefax kvintets, Kaldera kvartets, Dānijas Nacionālā opera u.c. Kā diriģents Bjarnasons sadarbojies ar Losandželosas filharmoniķiem, BBC filharmoniķiem, Islandes Simfonisko orķestri, Tokijas Simfonisko orķestri, Toronto Simfonisko orķestri, Islandes operu u.c. Liepājā Bjarnasons stāsies pie Valsts kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” diriģenta pults.

Biļetes, sākot no 10 eiro, nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs un interneta vietnē www.bilesuparadize.lv. Apmeklētājiem tiek piedāvāta arī “Liepājas Mākslas foruma” kopbiļete, kas līdz 1. septembrim pieejama par īpaši labu cenu – 40 eiro par desmit pasākumiem.