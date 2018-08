Galerijā "Romas dārzs" atklās izstādi "Ne-zūdošā Liepāja"

Piektdien, 17. augustā, pulksten 17 galerijā „Romas dārzs” Zivju ielā 3 liepājnieki un Liepājas viesi aicināti uz izstādes „Ne-zūdošā Liepāja” atklāšanu, ko rīko mākslinieku biedrība „Mākslas kolēģi”. Izstādē apkopotas šīs vasaras laikā tapušās grafikas un gleznošanas darbi, kā arī jau senāk tapušie mākslas darbi, kas atspoguļo pilsētas ainavas. Izstādē piedalās gan biedrības „Mākslas kolēģi” biedri, gan citi aktīvie Liepājas mākslinieki.

Liepājas mākslinieku biedrība „Mākslas kolēģi” Latvijas simtgadei veltīja projektu „Ne-zūdošā Liepāja”, kurā mākslinieki dokumentēja Liepājas pilsētainavu. Projekts „Ne-zūdošā Liepāja” ilga trīs mēnešus. Tas iesākās māksliniekiem noklausoties vēsturnieka Gunāra Silakaktiņa lekciju par Liepājas vēsturisko apbūvi, informē galerijas „Romas dārzs” vadītāja Astra Dzērve.

Radošā atmosfērā notika zīmēšanas plenērs un pedagoga un grafiķa Jura Pasternaka grafikas sietspiedes darbnīcas. Projekts turpinājās ar deviņu mākslinieču – Irinas Tīres, Ilzes Eniņas, Brigitas Pomerantes, Mairas Markuševskas, Vijas Rubenes, Inetas Ķergalves, Vikas Štrauhas, Anželikas Vilsones, Lienes Eltermanes – piedalīšanos ekspresizstādē tirdzniecības nama „Kurzeme” vestibilā, kuru varēja vērot daudzi Liepājas iedzīvotāji un pilsētas viesi. Projekts noslēdzās ar vienas nedēļas gleznošanas plenēru.

Mākslinieki atzīst, ka dzīvojot un strādājot savā pilsētā, viņi nav vienaldzīgi par tajā notiekošo. Liepājas pilsētas senā apbūve ir ļoti skaista, unikāla un cieņas vērta, ir svarīgi, lai tā pastāvētu un to iemūžinātu mākslas darbos, tā parādot mākslinieku mīlestību un cieņu Liepājas vēsturei.

Noslēdzoties šim projektam, mākslinieki ir guvuši nozīmīgas atziņas un pieredzi. Kāds iepazina savu pilsētu pamatīgāk, cits pamanīja ko īpašu, kam iepriekš palicis nepamanīts, vai arī nāca pie atziņas, ka jāzīmē ir vairāk, lai iemūžinātu mājas un vietas, kuras rīt mainīsies līdz nepazīšanai vai vispār vairs nebūs. Visskumjāk visiem bija noraudzīties uz to senās, nozīmīgās pilsētas arhitektūras daļu, kura bezatbildīgas attieksmes dēļ iet bojā, lai gan varētu kļūt par pilsētas daudzfunkcionāliem laikmetīgās mākslas un kultūras centriem, kur vēsture ietu roku rokā ar laikmetīgo mākslu, radot unikālu un iedvesmojošu vietu radošām izpausmēm un pieredzei. Mākslinieki cer, ka nekad nebūs jāveido izstāde „Zudusī Liepāja”!

Projektā „Ne-zūdošā Liepāja” aktīvi darbojās biedrības „Mākslas kolēģi” biedri: Irina Tīre, Brigita Pomerante, Ilze Eniņa, Maira Markuševska, Kristīne Gundarina, Vija Rubene, Ineta Ķergalve, Vika Štrauha, Pēteris Taukulis, kā arī „neatkarīgie” mākslinieki Anželika Vilsone, Liene Eltermane un Dzintra Rozentāle.

Izstāde skatāma līdz 22. septembrim. Ieejas maksa galerijā pieaugušajiem ir 2,50 eiro, studentiem, pensionāriem – 1,00 eiro, bērniem, skolēniem ieeja ir bez maksas.

Galerija atvērta no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 11 līdz 18, sestdienās no plkst. 11 līdz 16, svētdienās un pirmdienās galerija ir slēgta.