FOTO: Atklāj Dziesmu un deju svētkiem veltītu foto izstādi

Pirmdien, 3. septembrī, Liepājas Latviešu biedrības namā tika atklāta Liepājas Tautas fotostudijas "FOTAST" izstāde "Krustiem zvaigznes debesīs", kas veltīta šovasar notikušajiem XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisinājās no 30. jūnija līdz 8. jūlijam, un tajos kopumā piedalījās vairāk nekā 42 000 dalībnieku, no tiem 800 bija no Liepājas. Šoreiz svētki notika Latvijas valsts simtgades zīmē un tajos tika pārstāvēti 34 radošie kolektīvi no Liepājas, informē Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra projektu vadītāja Linda Zajarska.

Atskatoties uz svētkos piedzīvoto, redzēto un sajusto, Liepājas Tautas fotostudija “FOTAST” radījusi Dziesmu un deju svētkiem veltītu foto izstāde “Krustiem zvaigznes debesīs”. Nosaukums aizgūts no laviešu tautasdziesmas, kura īpaši šiem svētkiem pārtapa par skaņdarbu un kuru izpildīja kopkoris svinīgajā uznācienā Mežaparka estrādē (mūzikas autors Ēriks Ešenvalds). Izstāde apvieno vairākas foto reportāžas, kā arī lielformāta fotogrāfijas, kurās fotogrāfi sekojuši līdzi gan Liepājas kolektīvu aktivitātēm, gan svētku norisēm kopumā, tverot mirkļus un sajūtas, cilvēkus un emocijas. Foto stāsti ļauj ielūkoties gan mēģinājumos, gan koncertos dažādās norises vietās - deju laukumā stadionā “Daugava”, “Arēnā Rīga”, kā arī uz skatuvēm Mežaparka estrādē, Vērmanes dārzā, Esplanādē, Vecrīgas ielās un citviet, kur izdziedātas dziesmas, izdejotas dejas, nospēlētas izrādes un piedzīvoti citi neatkārtojami notikumi.

Izstādē piedalās: Līga Evaldsone, Laila Dūna, Ilga Lasmane, Jānis Valdmanis, Ilze Bergmane, Nauris Freimanis, Iveta Herbsta, Irina Tīre. Izstādes kuratore: fotostudijas “FOTAST” vadītāja Līga Evaldsone.

Izstāde būs skatāma līdz 30. septembrim.