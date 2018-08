Biedrības nams aicina uz sezonas atklāšanas balli kopā ar grupu “Klaidonis”

15. septembrī no pulksten 20 Liepājas Latviešu biedrības nams aicina ikvienu uz rudens sezonas atklāšanas balli „Viss vēl būs”. Dejotāju priekam un atpūtai balles muzikālo pavadījumu izpildīs klausītāju iemīļotā kantrī mūzikas grupa “Klaidonis", informē SIA Liepājas Latviešu biedrības nams Sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Puiga.



Liepājas Latviešu biedrības nams aicina izmantot iespēju pavadīt neaizmirstamu deju vakaru Biedrības nama Lielajā zālē, no sirds izdejojot vēl pēdējos vasaras mirkļus kopā ar vienu no Latvijā populārākajām kantrī mūzikas grupām “Klaidonis”, kuru mūziku iemīļojuši gan kantrī, gan šlāgera mūzikas cienītāji. Balles laikā grupa izpildīs gan romantiskas, gan iedvesmojošas melodijas, izdziedot gan savas, gan citu Latvijā populāru mūziķu dziesmas. Grupa “Klaidonis” pagājušajā gadā saņēma savu pirmo mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta mikrofons” par savu jaunāko ierakstu albumu “Ar smaidu saulrietā” nominācijā “Šlāgera vai kantrimūzikas albums”.

Grupā muzicē Māris Sloka - grupas līderis, mūzikas un tekstu autors, vokāls, bass, Valdis Rēbuks (ģitāra, vokāls), Elmārs Jirgensons (sitamie instrumenti), Vīgants Murelis (ģitāra, stīlģitāra) un Zigmunds Pogulis (taustiņi).

Vakara gaitā īpašo balles noskaņu ar atraktīviem un azartiskiem deju priekšnesumiem papildinās līnijdejotāju grupa no Liepājas, kuru kantrī mūzikas ritmos izdejotie deju soļi neatstās vienaldzīgu nevienu.

Lai šis pasākums paliktu atmiņā, balles skaistākos mirkļus varēs iemūžināt īpaši izgatavotajā tematiskajā fotostūrītī, kurā ikviens balles apmeklētājs varēs uz brīdi sajausties gluži kā Teksasas vestrena filmas ainiņā.

Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija Liepājas Latviešu biedrības nama kasē, zvanot pa tālr. 63423829.