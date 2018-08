Biedrības namā būs skatāma Gladiolu ziedu izstāde

No 23. augusta līdz 25. augustam liepājnieki un pilsētas viesi aicināti Liepājas Latviešu biedrības namā apskatīt majestātiskās un cēlās rudens puķu karalienes – gladiolas. Gladiolu ziedu izstāde Liepājā norisināsies jau devīto reizi un, kā ierasts, to organizē Liepājas Latviešu biedrības nams sadarbībā ar Latvijas Gladiolu un īrisu biedrību.

Krāšņajā izstādē apmeklētājus priecēs vairāk nekā 100 dažādu nokrāsu gladiolu ziedu šķirnes, kas izaudzētas Liepājā un visā Kurzemes reģionā. Tās uz izstādi būs atveduši kolekcionāri, selekcionāri un gladiolu kultūras entuziasti – Laimonis Zaķis, Ilga Vinķele, Visvaldis Vinķelis, Gunta Jēkabsone, Juris Bāze, Raimonds Puriņš, Ērika Ozere, Imants Ziemelis un Inese Brizga.

Šogad puķu mīļotājiem tiks piedāvātas arī jaunas ziedu šķirnes no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas un Čehijas, kas atbilst Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, informē SIA Liepājas Latviešu biedrības nams Sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Puiga.

Izstādes apmeklētāji varēs sastapt arī Latvijas Gladiolu un īrisu biedrības prezidentu - selekcionāru Laimoni Zaķi, kurš sniegs konsultācijas par gladiolu audzēšanu un šķirņu izvēli. Apmeklētājiem būs iespēja ne tikai apskatīt ziedus, bet arī pasūtīt selekcionāru Laimoņa Zaķa un Visvalža Vinķeļa gladiolu katalogus, lai ziemā varētu veikt gladiolu jaunumu pasūtītījumus nākamajai sezonai.

"Pārsvarā būs apskatāma vietējā selekcija. Šī vasara pārsteidza ar negaidītu karstumu un sausumu, gladiolas uzziedēja neparasti agri. Ziedu kvalitāte cieta no mitruma trūkuma, daudzas šķirnes veidoja neraksturīgi strupas ziedvārpas ar mazākiem ziediem. Izstādē būs apskatāmas vēlīnākās šķirnes, daļa eksponātu varētu būt no sīkākiem bumbuļsīpoliem, tādēļ ne tik vareni,” stāsta L.Zaķis.

Gladiolas pasaulē mēdz saukt par zobenlilijām un dažviet arī par kukurūzas lilijām. Gladiolu nozīme kultūrvēsturē lielākoties saistāma ar cīnītāju aizsardzību un veiksmi, bet Latvijā šie ziedi daudziem saistās ar rudens tuvošanos un mācību uzsākšanu, kad ar iespaidīgā izmēra augiem rokās skolēni priecīgi dodas uz skolu.

Gladiolu izstāde Biedrības nama foajē apskatāma:

23. augustā no 11.00 līdz 18.00;

24. augustā no 10.00 līdz 18.00;

25. augustā no 10.00 līdz 17.00.

Ieeja izstādē ir bez maksas.