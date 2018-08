"BB Wakepark" piecu gadu jubilejas koncerts zem zvaigžņotām debesīm un priedēm

Sestdien, 25. augustā, Liepājā, Beberliņos jau 5. gadu pēc kārtas norisināsies vienas no nozīmīgākajām kabeļveikborda sacensībām Latvijā “BB Summer Jam”, ko vakarā vainagos, iespējams, šai pusē burvīgākais brīvdabas koncerts šovasar, informē "BB wakepark" vadītāja Santa Vēvere.

“Koncerts, ko pēc sacensībām bez maksas aicinām baudīt zem zvaigžņotajām augusta debesīm un veikparka priedēm ar ūdenskrātuvi fonā, jau ir kļuvis par šī pasākuma neatņemamu sastāvdaļu, ko ar siltām atmiņām vienmēr atceras gan mākslinieki, gan skatītāji un sacensību dalībnieki,” stāsta pasākuma rīkotāja Santa Vēvere, “Tā atmosfēra, ko dod apkārtējā ainava, ir vārdos neaprakstāma – tas jāpiedzīvo pašiem!”

Šī gada “BB Summer Jam” pasākumā, kad “BB wakepark” svin savu 5.gadskārtu, sākot no pulksten 20:00 īpašu koncertu sniegs gan apvienība “Riga Reggae”, gan dziesminieks Artjom Smirnov, kā arī DJ Nina Elektrichka. Vienīgā aktīvā sava žanra pārstāve Latvijā – „Riga Reggae” Liepājā muzicē visnotaļ bieži, bet, neskatoties uz to, viņu koncerti vienmēr ir ļoti kupli apmeklēti. Atšķirībā no šovasar šai pusē jau sniegtajiem koncertiem „Riga Reggae” puiši izpildīs gan akustisko koncertprogrammu, gan arī piedāvās savu DJ setu.

Ar programmu „Hosteļbāru dziesmas” „BB Summer Jam” apmeklētājus priecēs dziesminieks Artjoms Smirnovs. Kā solo mākslinieks viņš muzicējis vairākos festivālos, nu pienākusi kārta arī Liepājai. Artjomam ir savs princips – nebraukt ceļojumos bez ģitāras. Mazā, melnā ģitāriņa kopā ar savu saimnieku apceļojusi Floridu, Indonēziju, Malaiziju, Filipīnas, Nepālu un Singapūru. Šajā koncertā viņš izpildīs dziesmas, kas spēlētas hosteļos, bāros, pludmalēs, džungļos un Himalaju kalnos. Te video nelielam ieskatam: https://www.youtube.com/watch?v=ugq3k3D55RQ&feature=youtu.be

Savukārt Nina Elektrichka ir vizuālā māksliniece, DJ un producente no Rīgas. Nina eksperimentāli un kontrastējoši miksē no vieglas elektronikas līdz pat trokšņainam tehno, papildus injicējot organiskas skaņas, cilpas, neapstrādātus un savādus ritmus, lai piepildītu deju telpu ar spēcīgu magnētisko lauku. Izmantojot mūziku un vizuālo mākslu, Nina izzina un vienlaikus atspoguļo savu iekšējo pasauli. Katra performance sinerģijā ar telpu, atmosfēru un auditoriju ir unikāla un neprognozējama pieredze (https://www.soundcloud.com/elektrichka).

„Atgādinām, ka „BB Summer Jam” veikborda sacensības labas mūzikas pavadījumā, aktīvāk vai mazāk aktīvi atpūšoties, varēs vērot visas dienas garumā, piedaloties arī dažādos skatītājiem paredzētos konkursos. Bet tos, kas vēlas izbaudīt gan sacensības, gan koncertu, uz „BB wakepark” aicināti doties uz pulksten 18:00, kad būs skatāma sacensību kulminācija, pēc tās sākoties brīvdabas koncertam,” informē pasākuma organizatori. Ieeja pasākumā ir bez maksas.