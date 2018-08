Ar Baltijas ceļa fotogrāfijām aicina papildināt Gadsimta albumu

Atzīstot Baltijas ceļu par pasaules mēroga nozīmīgu notikumu, kas rokrokā pulcējis vairāk nekā divus miljonus cilvēku Latvijā, Lietuvā un Igaunijā 1989. gada 23. augustā cīņā par neatkarības atgūšanu, 2009. gadā dokumentārais mantojums par Baltijas ceļu tika iekļauts UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā. Pieminot Baltijas ceļa gadadienu, šogad ikviens aicināts pārskatīt savus ģimenes arhīvus, lai tajā atrodamās Baltijas ceļu atspoguļojošās fotogrāfijas pievienotu virtuālajam Gadsimta albumam, informē UNESCO LNK komunikācijas konsultante Kitija Balcare.

Pašreiz Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Brīvības bulvārī 32, Rīgā apskatāma izstāde “Latvijas gadsimts” – 68 Latvijas muzeju kopīgs veltījums valsts simtgadei. Tā vēsta par Latvijas vēstures ritumu un to, kā šajā ceļā saglabājusies un mainījusies doma par neatkarību – gan valstiskā, gan personiskā izpratnē. Viens no izstādes projektiem ir Gadsimta albums – virtuāla galerija, kurā par Latvijas valsts 100 gadiem vēsta cilvēku iesūtītas fotogrāfijas un stāsti no ģimenes un darba arhīviem.

“Šogad, pieminot Baltijas ceļa gadadienu, aicinām pārmeklēt personīgos, draugu un radinieku bilžu krājumus un papildināt Gadsimta albumu ar jaunām fotogrāfijām par šo notikumu, lai kuplinātu atmiņas par Baltijas ceļu un darītu tās zināmas citiem,“ aicina Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāve Astrīda Burbicka. Fotogrāfiju pievienošana virtuālai galerijai iespējama vietnē www.latvijasgadsimts.lv/albums.

Savukārt rakstītie Baltijas ceļa stāsti, kas pēc UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ierosmes apkopoti 2014. gadā, ikvienam pieejami elektroniskā stāstu vietnē: http://www.thebalticway.eu/stasti.

Atceroties Baltijas ceļu, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs šī gada 23. augustā plkst. 17.30 aicina uz Askolda Saulīša dokumentālās filmas “Baltijas brīvības ceļš” seansu Tautas frontes muzeja nodaļā Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15. Pirms seansa ir iespēja apmeklēt muzeja nodaļu speciālistu pavadībā plkst. 14.00 un plkst. 16.00.

Baltijas ceļš starptautiski tika atzīts par unikālu solidāru rīcību mierīgā masu demonstrācijā, kas notika 1989. gada 23. augustā. Tās laikā vairāk nekā divi miljoni cilvēku sadevās rokās 600 km garā cilvēku ķēdē cauri trim Baltijas valstīm, vienojot Igauniju, Latviju un Lietuvu centienos pēc brīvības. UNESCO par vērtīgiem atzinis dokumentus, kas saistīti ar Baltijas ceļa organizēšanu un norisi. Kopumā nominācijā iekļauti 38 dokumenti no visām trim Baltijas valstīm, tai skaitā Baltijas ceļa dalībnieku gatavots plakāts, Lietuvas Televīzijas ziņu izlaidums, kinohronika un fotogrāfijas. UNESCO palīdz nodrošināt šo liecību saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt tās plaši pieejamas un atpazīstamas daudzviet pasaulē. Plašāk par Baltijas ceļu UNESCO: www.unesco.lv/latvijasdargumi.