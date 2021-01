Vīrietis Liepājā metas bēgt no policijas; viņu izdodas apturēt tikai Cīravā

15. janvārī ap pulksten 13.30 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas, strādājot kriminālprocesa ietvaros, Liepājā, Brīvības ielā apturēja automašīnu. Tās vadītājs no transportlīdzekļa izkāpa un kamēr notika darbs ar automašīnas vadītāju, automašīnas pasažieris piesēdās pie stūres un uzsāka bēgšanu, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Bēgot, viņš izraisīja avāriju Brīvības ielā un no notikuma vietas aizbrauca. Vīrietis pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus, ignorējot citu ceļu satiksmes dalībnieku intereses, apdraudot to drošību un izraisot avārijas situācijas arī Grobiņā. Lai notvertu autovadītāju, tika piesaistītas citas ekipāžas. Saprotot, ka automašīnai tehniski ir lielākas priekšrocības, likumsargi izlēma sadalīties un turpināt pakaļdzīšanos katrs no savas puses. Vīrieša vadītā automašīna tika apturēta pie Cīravas lidlauka.

Automašīnas vadītājs uz pavēli izkāpt no automašīnas, nereaģēja, pretojās un lamājās necenzētiem vārdiem. Vīrietim tika uzlikti roku dzelži un viņš tika izsēdināts no automašīnas. No vīrieša izelpas bija jūtama spēcīga alkohola smaka, taču no alkohola pārbaudes veikšanas uz vietas vīrietis atteicās, tāpēc tika nogādāts medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Valsts policijā par notikušo ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 1200 līdz 2000 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.