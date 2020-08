VIDEO: Valsts policija ziņo, kas tumsas aizsegā notika netālu no Kapsēdes

Valsts policija portālam sniedza informāciju par piektdien vēlu vakarā Medzes pagastā notikušo avariju, par kuru "Rekurzemei" naktī uz sestdienu ziņoja kāds aculiecinieks, nosūtot video.

21. augustā ap pulksten 23:10 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Grobiņas novadā, Medzes pagastā ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Sadursmē iesaistīta automašīna “Mercedes-benz” un automašīna “Audi”. Notikuma vietā likumsargi veica alkohola pārbaudi automašīnas “Mercedes-benz” vadītāja izelpā un alkometrs promiles neuzrādīja – vīrietis nav bijis alkohola reibumā, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Savukārt automašīnas “Audi” vadītājs no alkohola pārbaudes atteicās. Valsts policijā ir pieņemti lēmumi par procesa uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā par ceļu satiksmes negadījumu, par automašīnas “Audi” vadītāja atteikšanos no alkohola pārbaudes veikšanas un par to, ka automašīnai nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

Negadījumā cietušu cilvēku nav.