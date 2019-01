VIDEO: Valsts policija Ventspilī aiztur vīrieti, kurš, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, bez tiesībām un reibumā, bēg no policijas

1.janvārī ap pulksten 11 Ventspilī, Lielajā prospektā Valsts policijas trafarētā automašīna fiksēja automašīnu “Volvo”, kas pārvietojās ar ātrumu 70 kilometri stundā apdzīvotā vietā, tādējādi, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu. Tika pieņemts lēmums automašīnu apturēt, tomēr transportlīdzekļa vadītājs uzsāka bēgšanu.

Uz Valsts policijas darbinieku vairākkārtējām likumīgām prasībām apturēt automašīnu transportlīdzekļa vadītājs nereaģēja. Pēc vairākiem krustojumiem un, sekojot transportlīdzeklim ar bākugunīm un skaņas signālu, transportlīdzeklis tika apturēts Sporta ielā, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Noskaidrots, ka transportlīdzekli vadījis 1980.gadā dzimis vīrietis, kuram nav transportlīdzekļa vadītāja tiesībās – tās jau iepriekš ir atņemtas. Tāpat no vīrieša izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka, taču no alkohola pārbaudes uz vietas viņš atteicās. Vīrietis tika nogādāts medicīnas iestādē, taču arī tur viņš atteicās no medicīniskās pārbaudes.

Vīrietim par ātruma pārsniegšanu un par nepakļaušanos apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), ir noformēts administratīvā pārkāpuma protokols. Savukārt par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas jau ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā un to nodevušas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Tāpat vīrietis ir pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus – apturēt transportlīdzekli, ja policijas darbinieks dod norādījumu. Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Pārkāpumu skaits ar to nebeidzas. Tāpat vīrietis ir pārkāpis Ceļu satiksmes noteikumus Nr.101 “Apdzīvotās vietās visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/h.”, par ko vīrietim jau ir piemērots sods 40 eiro apmērā.

Likumsargi atgādina, ka alkohols un jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšana ir divas nesavienojamas lietas, turklāt pieredze liecina, ka iereibis transportlīdzekļa vadītājs apdraud ne tikai pats savu veselību un dzīvību, bet arī rada draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Tāpat Valsts policija aicina vadītājus nebūt pārgalvīgiem un atcerēties, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, kā arī citu ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošana apdraud ne tikai paša transportlīdzekļa vadītāja, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku drošību un veselību.