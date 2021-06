Valsts policija uzsāk kriminālprocesu par degvielas zādzību Dubeņos

11.jūnijā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Grobiņas novadā, Grobiņas pagastā, Dubeņos no grants karjerās esošā ekskavatora nozagta degviela. Valsts policija Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas ieradās notikuma vietā un sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Kinologu nodaļas Kurzemes grupu – kinologu ar dienesta suni Marko, noskaidroja notikušo un iespējamo vainīgo personu.

Kinologi mūsu darbā mums dod lielu atbalsu bezvēsts pazudušu personu, narkotisko un psihotropo vielu, kā arī pēdu meklēšanā un dienu iepriekš, 10.jūnijā Tukumā dienesta suns Marko norādīja uz cigaretēm un dīzeļdegvielu kādā ēkā, kā rezultātā Tukuma iecirkņa kolēģi no nelegālās aprites izņēma 2 340 cigaretes un 470 litrus dīzeļdegvielas, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Arī šoreiz darbs ir novedis pie rezultāta! Valsts policijas kinologs ar suni Marko notikuma vietā Dubeņos uzņēma pēdas netālu no ekskavatora bākas un noteica personas pārvietošanās maršrutu, kā arī pa ceļam, aptuveni 200 metrus no paša ekskavatora, tika atrastas, iespējams, zādzībā izmantotās tukšas degvielas kannas un gumijas caurule. Pēdu galā bija automašīnas riepu nospiedumi, kas liecināja par to, ka persona ar automašīnu bija apgriezies un ātri aizbraucis, atstājot labi izteiktus automašīnas pēdu nospiedumus.

Veiksmīgi, ka kāds no darbiniekiem bija iespējamo zagli redzējis – dodoties uz darbu, viņš redzēja automašīnu, kas izbrauca no teritorijas. Pēc tam viņš cenšoties iedarbināt ekskavatoru, konstatēja, ka tajā nav degvielas un saprata, ka ir notikusi zādzība.

Pateicoties Marko veikumam un aculieciniekam, Valsts policijai izdevās noskaidrot iespējamo vainīgo personu un tajā pašā dienā viņu aizturēt. Vīrietis iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana.

Valsts policija informē, ka degvielas zādzības ir reģistrētas arī iepriekš – cietušais informēja, ka šī ir vismaz ceturtā reize, kad šāda zādzība ir konstatēta, vien par iepriekšējiem gadījumiem viņš policijā nebija vērsies. Zinot, ka šādas zādzības teritorijā notiek, Valsts policija aicina īpašniekiem pasargāt savu transportlīdzekli no zagļiem, novietojot to drošā vietā un vienmēr aizslēdzot, tāpat neaizmirstot aizslēgt arī degvielas bāku. Tāpat, zinot, ka vairākas dienas īpašumā darbi nenotiks, padomāt, vai transportlīdzekļus nepieciešams atstāt ar pilnu bāku.