Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par zādzībām, mantas bojāšanu un psihotropo vielu glabāšanu Liepājā

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas pagājušajā mēnesī Liepājā par zādzību un mantas bojāšanu aizturēja kādu vīrieti. Kratīšanas laikā viņa īpašumā tika atrastas psihotropas vielas. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta un tas ir nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

10.jūnijā ap pulksten 04:30 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā ir notikusi zādzība no mājokļa un notikuma vietā mājas iemītnieki ir pieķēruši vīrieti ar visām zagtajām mantām. Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā, kādā privātmāju Jaunliepājā un tika noskaidrots, ka vīrietis, sabojājot privātmājas terases durvis, iekļuva ēkā, no kuras centās nozagt dažādus instrumentus 900 eiro vērtībā. Nozagtās mantas vīrietis bija salicis līdzi paņemtā somā un, izejot no privātmājas, kur ticis pamanīts, mēģināja bēgt no notikuma vietas. Vīrietis tika aizturēts un nozagtās mantas tika atgūtas.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un likumsargi veica kratīšanu vīrieša dzīvesvietā Liepājā, kur tika izņemts maisiņš, kurā atradās baltas krāsas pulverveida viela. Viela tika iesniegta ekspertīzei, kurā noteikts, ka tā satur amfetamīnu un metamfetamīnu.

Turpinot izmeklēšanu kriminālprocesā, tika pierādīta vīrieša saistība ar iepriekš, 8., 9., un 10. jūnijā notikušajām zādzībām. Naktī uz 8.jūniju tika konstatēts, ka Jaunliepājā, iekļūstos privātmājas garāžā, tika nozagti dažādi instrumenti, kopā radot cietušajam aptuveni 350 eiro lielus materiālos zaudējumus. Naktī uz 9.jūnju tika konstatēts, ka Jaunliepājā, iekļūstot automašīna caur neaizslēgtu bagāžas nodalījumu, tika nozagtas dažādas mantas aptuveni 200 eiro vērtībā. Savukārt 10.jūnijā konstatēts, ka Jaunliepājā, iekļūstot neaizslēgtā automašīnā, no tās nozagtas dažādas mantas, kopumā radot cietušajam aptuveni 50 eiro lielus materiālos zaudējumus.

Valsts policijas amatpersonas pēc vīrieša aizturēšanas devās uz tiesu lūgt piemērot vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu, kas tika izdarīts. Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par līdzīga rakstura noziedzīgiem nodarījumiem un arī ticis sodīts. Daļa no nozagtajām mantām ir atgūtas.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, par svešas mantas tīšu bojāšanu un par psihotropo vielu neatļautu glabāšanu bez nolūka tās realizēt. Saskaņā ar Krimināllikumu, bargākais paredzētais sods par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem ir brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.