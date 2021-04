Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par traktora piesavināšanos Pāvilostas novadā

Pagājušā gada septembrī Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Pāvilostas novadā, Sakas pagastā kādā īpašumā konstatēts, ka ir pazudis traktors. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un izmeklēšanā noskaidroja iespējamo vainīgo personu, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka sieviete, kurai piederēja īpašums bija sarunājusi ar sev pazīstamu vīrieti, ka viņš palīdzēs viņai dažādos darbos īpašumā, arī strādājot ar traktoru un to remontējot. Taču pēc sirmgalves nāves īpašumu mantoja bērni, līdz ar to vīrietis saprotot, ka viņam nekas no tā visa nepaliks, aizbrauca prom no īpašuma ar traktoru. Vīrietis atzīst, ka traktoru paņēmis, taču uzskatīja, ka, ņemot vērā to, ka pats ar traktoru ir braucis un to uzturējis kārtībā, tas pieder viņam. Realitātē tā gan nav – īpašnieks ir tas, uz kā vārda traktors ir reģistrēts.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par traktora piesavināšanos un nodevušas to tālāk prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Saskaņā ar Krimināllikumu par svešas mantas prettiesisku iegūšanu vai izšķērdēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai šī manta uzticēta vai kuras pārziņā tā atradusies (piesavināšanās), soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Soda apmēru noteiks tiesa.