Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par laupīšanu Liepājā

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par laupīšanu, kura notika marta beigās, Liepājā un nodevušas to prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Šā gada 21.martā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka jaunietim, pret viņu pielietojot vardarbību, tika atņemts mobilais telefons. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un operatīvās darbības rezultātā Liepājas iecirkņa amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka 21.martā ap pulksten 02:00 Liepājā, Lielā ielā pie jaunieša piegāja vīrietis un apgalvoja, ka viņam telefons ir izlādējies un ir nepieciešams piezvanīt, tāpēc prasījis jaunietim telefonu. Jaunietis piekritis palīdzēt, taču ar nosacījumu, ka viņš pats ievadīs nepieciešamo telefona numuru un sarunu uzliks uz skaļruni, bet rokās telefonu nedos. Par spīti jaunieša attapībai, vīrietis izrāva viņam no rokām mobilo telefonu un iesita, pēc kā aizbēga no notikuma vietas, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Likumsargiem izdevās noskaidrot iespējamo vainīgo personu – vīrietis jau vairākkārt bija nonācis policijas redzeslokā. Uz izmeklēšanas laiku viņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par svešas kustamas mantas nolaupīšanu, ja tā saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.