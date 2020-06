Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par laupīšanu Liepājā

Pagājušajā gadā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā kādam vīrietim tika nodarīti miesas bojājumi un atņemtas mantas. Šobrīd izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta un tas ir nodots tālāk prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.



Pagājušā gada augustā Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka kādam vīrietim Liepājā, Laumas rajonā, sētā pie daudzdzīvokļa nama tika nodarīti miesas bojājumi un atņemta bankas karte, un mobilais telefons. Cietušais ar gūtajiem miesas bojājumiem tika nogādāts medicīnas iestādē, kur viņam konstatēti ķermeņa sasitumi un alkohola apreibums, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.



Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu un uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja divas personas – sievieti un vīrieti. Izmeklēšanā noskaidrots, ka šo trīs personu starpā kopīgas alkohola lietošanas laikā izcēlās konflikts, kā rezultātā abas personas nodarīja cietušajam miesas bojājumus un atņēma mobilo telefonu, cigaretes, bankas kartes un citus dokumentus. Šobrīd mantas ir daļēji atgūtas. Abi aizdomās turētie jau iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par zādzību izdarīšanu. Abām personām uz izmeklēšanas laiku tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.



Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Saskaņā ar Kriminālikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.