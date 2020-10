Valsts policija Liepājas naktsklubos nekonstatē epidemioloģisko ierobežojumu pārkāpumus

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Liepājā rīkoja profilaktisko pasākumu ar mērķi pārbaudīt, vai izklaides vietās netiek pārkāpti epidemioloģiskie ierobežojumi, proti, vai netiek strādāts ilgāk, nekā noteikts likumā.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas amatpersonas pārkāpumus nevienā no vietām Liepājā nekonstatēja – pēc pusnakts, proti, naktī no 24.oktobra uz 25.oktobri tās bija slēgtas. Kā jau zināms, Liepājā vienā no naktsklubiem Slimību profilakses un kontroles centrs ir atklājuši vairākus gadījumus, kur saslimuši gan darbinieki, gan apmeklētāji, tāpēc SPKC snieguši rekomendācijas naktskluba vadībai, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policija jau aizvadītajā nedēļā sazinājās ar naktskluba vadību, lai uzzinātu, kāda būs viņu tālākā rīcība. Tā īpašnieks apstiprināja, ka nopietni izturas pret šo situāciju, darbiniekiem ir noteikta pašizolācija un visas trīs izklaides vietas būs slēgtas. Likumsargi profilaktiskā pasākuma laikā pārliecinājās, ka tās bija slēgtas gan pirms pusnakts, gan pēc tam.

Profilaktiskais pasākums notika sadarbībā ar Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes Kinoloģijas nodaļas ekspertu un dienesta suni, lai pārbadītu arī to, vai personas Liepājā nelieto vai neglabā narkotiskās vielas. Profilaktiskā pasākuma laikā Liepājā, Celtnieku ielā suns norādīja uz vienu vīrieti, kurš, iespējams atradies narkotisko vielu ietekmē. Viņš tika nogādāts medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Šobrīd Valsts policijā par notikušo ir uzsākts process administratīvā pārkāpuma lietā.