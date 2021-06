Valsts policija Liepājā pārkāpumus nekonstatē

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas aizvadītajā nedēļā apsekoja vairākas tirdzniecības vietas ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgajām personām, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Ceturtdien, 27.maijā Valsts policijas Liepājas iecirkņa amatpersonas rīkoja profilaktisko pasākumu, kopumā apsekojot 19 tirdzniecības vietas Liepājā un nevienā no 19 tirdzniecības vietām netika konstatēts neviens pārkāpums! Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa priekšnieks Ingus Ukstiņš atzinīgi izsakās par pārdevēju darbu un vērību, pārbaudot personas vecumu: “Ja līdz šim pāris vietās pat pēc personu apliecinoša dokumenta aplūkošanas, pārdevējas tomēr ir pārdevušas alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām, tad šoreiz rezultāts ir ļoti labs. Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka mēs regulāri informējam par to, kā ir veicies katrā no profilaktiskajiem pasākumiem, līdz ar to pārdevējas zina, ka policija šādus pasākumus rīko, taču, lai kāds arī būtu iemesls, vēlamies uzteikt pārdevēju godaprātu! Pēdējo reizi šāda situācija, kad no visām tirdzniecības vietām pārkāpumus nekonstatējam nevienā vietā, bija šā gada aprīļa beigās, un ceram uz pozitīvu iznākumu, kā arī nevienu neuzsāktu administratīvo procesu arī turpmāk.” Šoreiz visām pārdevējām Valsts policijas amatpersonas pasniedza krūzītes. Krūzītes ir paredzētas pasniegt pārdevējiem tirdzniecības vietās pozitīva rezultātā gadījumā – ja tiek vaicāts personu apliecinošs dokuments un alkohols, tabaka vai enerģijas dzērieni netiek pārdoti. Uz krūzītes ir zīmīgs uzraksts “Es bērniem nepārdodu alkoholu, tabaku un enerģijas dzērienus”, kā arī uz krūzītes ir Valsts policijas logo.

Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu, alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Tāpat Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, par kuru vecumu mazumtirgotājam ir pamatotas šaubas un kuras pēc mazumtirgotāja pieprasījuma neuzrāda personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina šo personu vecumu. Par alkoholisko dzērienu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam — pārdevējam — no 280 – 700 eiro, bet juridiskajai personai — no 700 līdz 7100 eiro.