Valsts policija Liepājā meklē velosipēdu īpašniekus

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas meklē velosipēdu īpašniekus – divi no trim velosipēdiem tika atrasti pie personām, kuras aizturētas uz aizdomu pamata par zādzību izdarīšanu, savukārt viens no velosipēdiem tika atrasts Reiņu meža ielā un turpat netālu bija arī bērnu krēsliņš un grozi. Velosipēdi policijā nonākuši šonedēļ, 26. un 28.augustā.

Aicinām atsaukties velosipēdu īpašniekus, zvanot darba dienās no pulksten 08:00 – 16:30 pa tālruņa numuru 63404647 vai arī pa tālruņa numuru 110 jebkurā laikā, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Atgādinām, ka Valsts policijas mājaslapas sadaļā “Atrastās mantas” pieejama informācija arī par citām atrastām un atsavinātām mantām, kurām tiek skaidroti likumīgie īpašnieki.