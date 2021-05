Valsts policija Liepājā izsaukumā uz ģimenes konfliktu konstatē, ka tas ir bijis maldinājums

Šonakt Valsts policijā saņemta informācija par ģimenes konfliktu, taču tas izrādījies viltus izsaukums, par ko šobrīd Valsts policijā ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Valsts policija atgādina, ka par nepamatotu operatīvo dienestu izsaukšanu ir paredzēts sods fiziskām personām līdz 140 eiro.

Šonakt, 26.maijā ap pulksten 01.30 Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, kādā īpašumā ir izcēlies ģimenes konflikts. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ieradās notikuma vietā un konstatēja, ka konflikta nav. Sieviete, būdama stiprā alkohola reibumā, nav bijusi apmierināta un nav vēlējusies, lai vīrs dodas prom no dzīvesvietas. Savukārt vīrietis devies prom, jo nav varējis izturēt to, ka sieviete ir piedzērusies. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par operatīvo dienestu nepamatotu izsaukšanu.

Valsts policija atgādina, ka operatīvo dienestu izsaukšana paredzēta situācijās, kad ir nepieciešama tūlītēja palīdzība. Valsts un pašvaldības policija uz ģimenes konfliktiem reaģē un attiecas nopietni un, ja pastāv draudi vai tiek nodarīts kaitējums personas veselībai, tad pēc cietušās personas pieteikuma tiek pieņemts lēmums par nošķiršanu, kas nozīmē, ka varmākam ir jāpamet dzīvesvieta. Dodoties uz šādiem izsaukumiem, likumsargiem ir jābūt gataviem uz visu – varmāka, kas galvenokārt ģimenes konfliktos ir vīrietis, var būt agresīvs un, izmantojot īpašumā esošos priekšmetus, kā, piemēram, nažus, var uzbrukt policistiem, kas ir iepriekš arī noticis.

Šajā gadījumā apdraudējuma nebija – sieviete nav vēlējusies, lai vīrietis dodas prom, tāpēc izsaukusi Valsts policiju.

Saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, par ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, robežsardzes vai Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta nepamatotu izsaukšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 35 līdz 140 eiro.

Savukārt ja notiek ģimenes konflikts, un personai tiek nodarīts kaitējums, aicinājums nekavēties un zvanīt Valsts vai pašvaldības policijai. Valsts policija atgādina, ka policija lēmumu par nošķiršanu var piemērot uz laiku līdz astoņām dienām. Tas nozīmē, ka likumsargi notikuma vietā ar cietušo (pāridarītājam klāt esot) aizpilda pieteikumu policijas lēmumam par nošķiršanu pieņemšanai, kurā var izvēlēties, kādus aizliegumus policijas lēmumā noteikt varmākam:

• atstāt mājokli, kur pastāvīgi dzīvo aizsargājamā persona, neatgriezties un neuzturēties minētajā mājoklī

• neuzturēties mājokļa tuvumā tuvāk par lēmumā noteiktajiem metriem

• aizliegums kontaktēties ar aizsargājamo personu

Policijas lēmums par nošķiršanu tiek aizpildīts trīs eksemplāros, no kuriem viens paliek cietušajai personai, otrs – pāridarītājam, bet trešais – Valsts policijai. Tomēr jāpiemin, ka policija lēmumu var pieņemt tikai uz rakstveida pieteikuma pamata. Ja cietusī persona atsakās rakstīt pieteikumu policijai, tad nošķiršanu piemērot nevar.