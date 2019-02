Valsts policija Liepājā aiztur vīriešus par noziedzīgiem nodarījumiem

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas uz aizdomu pamata par automašīnas zādzību, automašīnas aizdedzināšanas mēģinājumu, somiņu zādzībām Karostas mikrorajonā un zādzību no veikala aizturēja trīs vīriešus, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Pagājušā gada novembrī Valsts policijā saņemta informācija par to, ka no kāda vīrieša jakas kabatas baseina ģērbtuvē tika nozagtas automašīnas atslēgas, savukārt automašīna “Volkswagen Sharan” autostāvvietā vairs nebija. Nākošajā nedēļā automašīna tika atrasta Rīgā. 14.janvārī Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Oskara Kalpaka ielā kādai pensijas vecuma kundzei no rokām tika izrauta somiņa, kurā atradās atslēgas un nauda. 16.janvāra vakarā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Oskara Kalpaka ielā kādai sievietei kāpņutelpā no rokām izrauta somiņa, kura vēlāk atrasta netālu no daudzdzīvokļu nama. Šajā gadījumā no somiņas bija pazudis sievietes mobilais telefons. Savukārt 22.janvārī konstatēts, ka Liepājā, Ezerkrastā, izsitot veikala ārdurvju stiklu, iekļūts tajā un no kases nozagta maiņas nauda – 100 eiro.

Uz aizdomu pamata par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu tika aizturēti divi vīrieši, kuri jau vairākkārt ir nonākuši policijas redzeslokā par dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem. 15.janvāra naktī Liepājā, Atmodas bulvārī konstatēts, ka automašīnai ir izsists stikls un no automašīnas salona ir nozagts videoreģistrators. Tāpat konstatēts, ka automašīna ir mēģināta aizdedzināt, aplejot to ar degšķidrumu.

Valsts policija uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja vīrieti, kurš jau iepriekš vairākkārt ir nonācis policijas redzeslokā. Šobrīd vīrietim tiek inkriminētas vairākas zādzības, kā arī miesas bojājumu nodarīšanu citai personai.

Visos iepriekšminētajos kriminālprocesos vēl notiek izmeklēšana.