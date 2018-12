Valsts policija Liepājā aiztur vīriešus, kuri, būdami alkohola reibumā, konflikta laikā, pielietoja ieročus

Piektdien, 14.decembrī Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, garāžu kooperatīvā ir atskanējuši šāvieni. Ierodoties notikuma vietā, tika aizturētas divas personas, no kurām vienai tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.



14.decembrī ap plkst. 22:00 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Mastu ielas garāžu kooperatīvā ir atskanējuši šāvieni. Valsts policijai, ierodoties notikuma vietā, vairāki cilvēki norādīja uz vīriešiem, kuri jau devās prom. Garāžu kooperatīva teritorijā tika aizturēts viens, 1964.gadā dzimis vīrietis, bet veicot neatliekamus meklēšanas pasākumus īsā laikā tika aizturēts arī otrs, 1974.gadā dzimis vīrietis, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.



Noskaidrots, ka kopīgas alkohola lietošanas laikā starp vairākām personām ir izcēlies konflikts, kā rezultātā tika pielietots šaujamierocis. Neviena persona nav cietusi. Pārmeklējot teritoriju, uz garāžas jumta tika atrasts šaujamierocis, kuru tur uzmeta 1964.gadā dzimis vīrietis brīdī, kad bēdzis prom no policijas.



Jaunākajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, taču vecākajam ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Neviens no vīriešiem policijas redzeslokā līdz šim nebija nonācis. Ieroči no abām personām ir izņemti un tiem ir noteiktas ekspertīzes.



Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess par huligānismu, ja tas izdarīts, lietojot ieročus, kā arī citus miesas bojājumu nodarīšanai izmantojamus priekšmetus. Tāpat ir uzsākts kriminālprocess par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.