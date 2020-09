Valsts policija Liepājā aicina iedzīvotājus ziņot par zagtu velosipēdu

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī tika saņemta informācija par nozagtu velosipēdu Liepājā, Uliha ielā.

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš ir redzējis attēlā redzamo velosipēdu laika posmā no 11.septembra, vai arī iegādājies to no kāda, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Iedzīvotājiem aicinājums zvanīt darba dienās no pulksten 08:00 – 16:30 pa tālruņa numuru 63404654 vai pa tālruņa numuru 110 jebkurā laikā.