Valsts policija Kurzemē nedēļas nogalē uzsāk 43 administratīvo pārkāpumu procesus par ierobežojumu neievērošanu

Aizvadītās nedēļas nogalē, laika posmā no 4.decembra līdz 6 decembrim, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ir uzsākušas 43 administratīvo pārkāpumu procesus par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu. Galvenokārt procesi ir uzsākti Liepājas un Saldus iecirkņos par to ka cilvēkiem, iebraucot Latvijā no Lietuvas, nebija aizpildītas elektroniskās apliecinājuma anketas.

Tāpat, kā līdz šim, arī aizvadītās nedēļas nogalē likumsargi turpināja veikt pārbaudes gan veikalos, gan pierobežā lai pārliecinātos par to, ka tirdzniecības vietās netiek pārkāpti jaunākie ierobežojumi nepārdot atsevišķu kategoriju preces, kā, piemēram, nepārtikas preces, tabaku un alkohola izstrādājumus. Tāpat vēljoprojām likumsargi pārbauda, vai iedzīvotāji un pārdevēji tirdzniecības vietās lieto mutes un deguna aizsegus, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.



Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas kopumā ir uzsākušas 43 administratīvos procesus, no tiem 38 ir uzsākti par to, ka latvieši un lietuvieši, iebraucot Latvijā, Rucavas, Priekules un Saldus novados nebija aizpildījuši elektroniskās apliecinājuma anketas (covidpass.lv). Vienā gadījumā likumsargi saņēma informāciju par to, ka Kuldīgā notiek privāts pasākums, kurā piedalās vairāki jaunieši, tādā veidā netiekot ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi. Valsts policijas amatpersonas dzīvoklī konstatēja 12 jauniešus no vairākām mājsaimniecībām. Savukārt Liepājas iecirkņa amatpersonas ir uzsākušas četrus procesus administratīvā pārkāpuma lietā par to, ka Liepājā, kādā dzīvoklī pulcējās vairāki cilvēki no dažādām mājsaimniecībām. Visos gadījumos ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi. Savukārt veikalos Kurzemē ārkārtas situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpumi netika konstatēti.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas līdz 6.decembrim ir uzsākušas 80 administratīvo pārkāpumu procesus par mutes un deguna aizsegu nelietošanu, elektronisko apliecinājumu anketu neaizpildīšanu, iebraucot Latvijā, kā arī par pulcēšanos. Tāpat likumsargi reaģē uz iedzīvotāju saņemto informāciju un to pārbauda.

Valsts policija atgādina, ka iedzīvotajiem ir jābūt atbildīgiem un jāņem vērā valstī noteiktie ierobežojumi. Lai situācija uzlabotos un Covid-19 izplatība mazinātos, šos ierobežojumus un drošības prasības nepieciešams pielāgot ikdienas dzīvei un iemācīties ar to sadzīvot, tāpēc policija aicina izturēties pret tiem atbildīgi un tos ievērot.