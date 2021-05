Valsts policija kontrolē ātrumpārkāpējus Kurzemē

Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Kurzemes reģionā ir pieķēruši vairākus ātrumpārkāpējus. Četri no tiem atļauto braukšanas ātrumu ārpus apdzīvotas vietas pārsniedza vairāk par 50 kilometriem stundā. Valsts policija aicina vadītājus nebūt pārgalvīgiem un atcerēties, ka atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana, kā arī citu ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošana apdraud ne tikai paša transportlīdzekļa vadītāja, bet arī citu ceļu satiksmes dalībnieku veselību un drošību, portālu "ReKurZeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova..

14.maijā ap pulksten 17.00 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Ventspils novadā, Zlēku pagastā apturēja automašīnu “Volvo”, kuras vadītājs ceļa zīmes Nr. 323 “Maksimālais ātruma ierobežojums” darbības zonā, kur atļauts pārvietoties ar 50 kilometriem stundā, brauca ar ātrumu 107 kilometri stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 57 kilometriem stundā.

15.maijā ap pulksten 20.50 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Brocēnu novadā, Cieceres pagastā apturēja automašīnu “BMW”, kuras vadītājs vietā, kur atļauties pārvietoties ar braukšanas ātrumu 90 kilometri stundā, brauca ar 146 kilometriem stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 56 kilometriem stundā. Ap pulksten 21.40 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Saldus novadā, Zirņu pagastā apturēja automašīnu “Hyundai”, kuras vadītājs vietā, kur atļauties pārvietoties ar braukšanas ātrumu 90 kilometri stundā, brauca ar 143 kilometriem stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 53 kilometriem stundā.



15.maijā ap pulksten 22.20 Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas Ventspils novadā, Vārves pagastā fiksēja automašīnu “Audi”, kuras vadītājs vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā, traucās ar ātrumu 155 kilometri stundā, tādējādi pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu par 65 kilometriem stundā.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā, transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu no 240 līdz 320 eiro apmērā un tiesību izmantošanas aizliegumu uz 3 mēnešiem, savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā, transportlīdzekļa vadītājam piemēro no 360 līdz 480 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz sešiem mēnešiem.