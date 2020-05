Valsts policija aizvadītajās brīvdienās Kurzemē pieķer 14 dzērājšoferus, kopumā maija mēnesī – jau 60

Aizvadītajās brīvdienās Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas par pārkāpumiem ceļu satiksmē ir noformējušas 180 administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem 84 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Tāpat kopumā ir pieķerti 14 transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūres sēdušies reibuma stāvoklī un viens no tiem bija iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Aizvadītajās brīvdienās Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas apturēja 14 transportlīdzekļus, kuru vadītāji atradās alkohola reibumā, savukārt vienā gadījumā šoferis bija iekļuvis avārijā, nobraucot no ceļa braucamās daļas. Galvenokārt visi pārkāpēji bija velosipēdisti. Divos no 14 gadījumiem transportlīdzekļu vadītajiem nav bijušas arī vadīšanas tiesības, par ko ir uzsākti kriminālprocesi. Kopumā šā gada maijā Kurzemes reģionā pie stūres pieķerti jau 60 transportlīdzekļu vadītāji, 12 no tiem braukuši, neesot spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām.

22.maijā ap pulksten 16:40 Liepājā, Cukura ielā 1969.gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams alkohola reibumā. Viņa izelpā konstatētas 2,98 promiles alkohola. Ap pulksten 22:20 Saldus novadā, Novadnieku pagastā 1977.gadā dzimis vīrietis vadīja kvadraciklu, būdams 1,29 promiļu reibumā. 23.maijā ap pulksten 14:30 Saldū, Dzirnavu ielā 1985.gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,28 promiļu reibumā. Savukārt ap to laiku Dundagas pagastā apturēti 2 velosipēdu vadītāji, būdams 2,l2 un 2,21 promiļu reibumā. Savukārt ap pulksten 16:00 Dundagā apturēti trīs velosipēdu vadītāji, būdami 0,96, 1,06 un 2,61 promiļu reibumā un visi bez tiesībām. Ap pulksten 20:30 Saldus novadā, Novadnieku pagastā apturēti divi velosipēdu vadītāji, būdami 0,59 un 1,24 promiļu reibumā. Savukārt ap pulksten 22:20 Saldū, Švelmaņa ielā 1991.gadā dzimis vīrietis vadīja velospēdu, būdams 1,57 promiļu reibumā. 24.maijā ap pulksten 10:20 Liepājā, Dzintaru ielā 1980.gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,12 promiļu reibumā. Visiem transportlīdzekļu vadītājiem tika noformēti administratīvo pārkāpumu protokoli.

Savukārt divos gadījumos transportlīdzekļu vadītāji sēdās pie stūres, būdami alkohola reibumā un bez tiesībām, kas, saskaņā ar Krimināllikumu, ir noziedzīgs nodarījums. 23.maijā Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Grobiņas novadā, Grobiņas pagastā ir noticis ceļu satiksmes negadījums – 1983.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Audi”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Vīrietis vadījis automašīnu, būdams 1,95 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Viņam noformēts protokols par ceļu satiksmes negadījumu, savukārt par braukšanu reibumā un bez tiesībām ir uzsākts kriminālprocess.

Savukārt 24.maijā ap pulksten 15:30 Sabilē, Raiņa ielā 1973.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen”, būdams 0,95 promuiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Arī šajā gadījumā ir uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola reibumā. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu likumpārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem.

Valsts policija atgādina, ka transportlīdzekļa vadīšana reibumā būtiski apdraud gan paša, gan citu ceļu satiksmes dalībnieku veselību un dzīvību. Valsts policijas pateicas tiem iedzīvotājiem, kas aktīvi ziņo par aizdomīgiem vadītājiem un aicina arī turpmāk nepalikt vienaldzīgiem, un situācijās, kad rodas pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs pie stūres sēdies reibumā, ziņot par to Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110.