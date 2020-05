Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus velosipēda zādzībai Liepājā

Valsts policijā saņemta informācija par to, ka 15. maijā laika posmā no pulksten 12 līdz 15:35 Liepājā, Klaipēdas ielā 68 no kāpņu telpas nozagts velosipēds “Greenfield” zilā un pelēkā-sudrabotā krāsā.

Uz velosipēda rāmja ir dzeltenas krāsas uzraksti Greenfield un Mount McKinley, , informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policija aicina atsaukties zādzības aculieciniekus, kā arī iespējamo velosipēda atradēju, zvanot pa tālruņa numuru 63404657 darba dienās no pulksten 8.00 līdz 16.30 vai arī pa tālruņa numuru 110 jebkurā laikā!