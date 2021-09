Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus negadījumam Jūrkalnē!

Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus, kuri laika posmā no šā gada 20. septembra līdz 21. septembrim pulksten 11.20 ir kaut ko redzējuši saistībā ar notikumu Ventspils novadā, Jūrkalnes pagastā, kur jūras krastā tika konstatēta bojāta vieglā automašīna Volkswagen (iespējams, noripojusi no kraujas) un netālu no automašīnas, pašā jūras krastā, ūdenī atrasts miris vīrietis, portālu "ReKurZeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu. Ja jūsu rīcībā ir izmeklēšanai noderīga informācija, lūdzam zvanīt darba dienās no pulksten 08.00 – 16.30 pa tālruni 63604750 vai 110 jebkurā laikā. Informāciju var rakstīt arī e-pastā: vesma.leitarte@kurzeme.vp.gov.lv. Anonimitāte garantēta.