Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus degvielas zādzībai Liepājā

Otrdien Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Liepājā, Ganību ielā 192, vecajā autobusu galapunktā no kravas transportlīdzekļa VOLVO FH12 ir nozagta dīzeļdegviela, ap 200 litri. Norādīts, ka zādzība notikusi laika posmā no 1. līdz 5.novembrim.

Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un izmeklēšanai noderētu aculiecinieku sniegtā informācija – varbūt kāds ir redzējis aizdomīgas darbības pie kravas automašīnas vai arī zina nosaukt precīzu dienu, kad zādzība ir notikusi, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Aculieciniekiem lūgums zvanīt Valsts policijai pa tālruņa numuru 110.