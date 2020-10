Tirdzniecības vietā Liepājā tiek aizturēts vīrietis, kurš nopircis nepilngadīgajiem alkoholu

Aizvadītās nedēļas nogalē, 17.oktobrī, ap pulksten 21:20 Valsts policijā tika saņemta informācija no kādas tirdzniecības vietas apsarga par to, ka Liepājā, Laumas rajonā kādā tirdzniecības vietā vīrietis nopirka nepilngadīgai personai alkoholu. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa amatpersonas ieradās notikuma vietā, kur viņus sagaidīja veikala apsargs, kurš bija aizturējis gan vīrieti, kurš alkoholu nepilngadīgajam nopirka, gan pašus nepilngadīgos, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.



Valsts policija noskaidroja, ka jaunietis pavadījis laiku ar draugu un vēl četrām meitenēm, kuras pēc jaunieša vārdiem, vēlējušās lietot alkoholu. Jaunietis izdomājis sarunāt ar uz ielas sastaptu vīrieti, lai viņš viņam nopērk alkoholu. Jaunietis vīrietim iedeva naudu, abi iegājuši veikalā, nepilngadīgais viņam norādījis, kādu brendiju vēlas un vīrietis par to samaksājis, savukārt pie ieejas durvīm alkoholu nodevis nepilngadīgajiem. Veikala apsargs, to redzot, piegāja pie personām un teica, ka viņi ir aizturēti un būs jāgaida policijas ierašanās.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas amatpersonas pieņēma paskaidrojumus no visām iesaistītajām personām un nogādāja nepilngadīgos jauniešus mājās pie vecākiem. Šobrīd Valsts policijā par notikušo ir uzsākts process administratīvā pārkāpuma lietā. Izsakām pateicību veikala apsargam par likumpārkāpuma, proti, alkoholisko dzērienu lietošanu jauniešu vidū, novēršanu un personu aizturēšanu.

Atgādinām, ka tabakas un apreibinošo vielu nodošana nepilngadīgajiem ir likumpārkāpums, par kuru pienākas sods. Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka par bērna iesaistīšanu smēķēšanā, alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanā piemēro naudas sodu 35 līdz 200 eiro apmērā.