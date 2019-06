Svētku laikā Kurzemē 32 šoferi pie stūres sēdušies, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē

Tāpat kā citus gadus, arī šogad, šajās brīvdienās Valsts policijas strādāja pastiprinātā režīmā, kontrolējot, vai vadītāji nav sēdušies pie stūres reibumā. Tāpat tika uzraudzīta atļautā braukšanas ātruma ievērošana, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadararbības jautājumos Madara Šeršņova.

Laika posmā no 22.jūnijam līdz 25.jūnija rītam Kurzemē alkohola pārbaudes tika veiktas 4000 transportlīdzekļu vadītājiem. No tiem 32 atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, no kuriem 16 bija velosipēda vadītāji un 4 – mopēdu vadītāji.

Liepājas pusē alkohola pārbaudes tika veiktas 938 transportlīdzekļu vadītājiem, no kuriem astoņi atradās alkoholisko dzērienu ietekmē.

Ventspils pusē alkohola pārbaudes tika veiktas 703 transportlīdzekļa vadītājiem, no kuriem trīs atradās alkoholisko dzērienu ietekmē, Talsu pusē alkohola pārbaudes tika veiktas 882 transportlīdzekļu vadītājiem, no kuriem septiņi atradās alkoholisko dzērienu ietekmē.

Kuldīgas pusē alkohola pārbaudes tika veiktas 741 transportlīdzekļu vadītājam, no kuriem trīs atradās alkoholisko dzērienu ietekmē,

savukārt Saldus pusē alkohola pārbaudes tika veiktas 740 transportlīdzekļu vadātajiem, no kuriem 11 atradās alkoholisko dzērienu ietekmē.

Diemžēl neiztikt bez citiem pārkāpumiem, kā, piemēram, atļautā braukšanas ātruma neievērošana – 151 gadījumā, braukšana bez tiesībām – 13 gadījumos, kā arī drošības jostu nelietošana – 32 gadījumos. Kurzemes reģionā kopumā transportlīdzekļu vadītājiem ir noformēti 288 protokoli par šiem un citiem pārkāpumiem.