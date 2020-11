Starp skolēniem, kuri varētu būt lietojuši narkotikas, arī audzēkņi no Aizputes novada un Liepājas

Muitas dienesta suņi kādā skolā Kurzemē norādījuši uz pieciem skolēniem, kuri, iespējams, lietojuši narkotikas, aģentūru LETA informēja Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Šonedēļ VP Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kārtības policijas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes kinologiem veica pārbaudi mācību iestādē Saldus iecirkņa apkalpojamā teritorijā, lai pārbaudītu, vai nenotiek nelikumīga narkotisko vielu aprite - lietošana, glabāšana un realizācija.

Šeršņova stāstīja, ka otrdien, 3.novembrī, dienesta suņi norādīja uz pieciem audzēkņiem, kuri, iespējams, ir lietojuši narkotiskās vielas. Lai pārbaudītu šo faktu, visi jaunieši tika nogādāti medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Jaunieši, uz kuriem norādīja suns, ir vecumā no 15 līdz 21 gadam. Jaunieši ir no Saldus, Kuldīgas, Aizputes novada un no Liepājas.

Pie viena no nepilngadīgajiem jauniešiem tika atrasta arī karsējamās tabakas ierīce, karsējamā tabaka un filtri. Patlaban VP par notikušo ir sākti procesi administratīvā pārkāpuma lietās, līdz tiks saņemti ekspertīžu rezultāti un varēs lemt par materiāla tālāku virzību, sacīja policijas pārstāve.

Viņa skaidroja, ka saskaņā ar Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumu, par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu ir paredzēts brīdinājums vai naudas sods līdz 280 eiro.

Policijā uzsver, ka šāda veida pārbaudes notika iepriekš un iespēju robežās tiks veiktas arī turpmāk.