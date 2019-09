Šogad Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē ir reģistrēti jau 433 uzbraukumi dzīvniekiem

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē kopš šā gada septembra sākuma ir reģistrēti jau 11 uzbraukumi meža dzīvniekiem. Lai gan parasti šādos negadījumos cilvēki traumas negūst, tiekot cauri vien ar izbīli, tomēr aizvadītajā nedēļas nogalē reģistrēts negadījums, kurā ir cietis cilvēks. 7.septembrī ap pulksten 22:40 Talsu novadā Lībagu pagastā vīrietis, vadot automašīnu “Ford”, uzbrauca meža dzīvniekam. Vēlāk tika saņemta informācija no medicīnas iestādes par to, ka vīrietis vērsies pēc medicīniskās palīdzības un tika ievietots terapijas nodaļā, informē VP Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Kopumā šogad Kurzemes reģiona pārvaldē no šā gada līdz septembra sākumam ir reģistrēti 433 ceļu satiksmes negadījumi ar uzbraukumiem meža dzīvniekiem, vienā gadījumā ar cietušo. Pagājušajā gadā šajā laika posmā ir reģistrēti 436 šāda veida negadījumi. Gandrīz visi negadījumi notikuši diennakts tumšajā laikā. Jāatzīst, ka situācija Kurzemē nemainās arī pa mēnešiem – neatkarīgi no tā, vai ir ziemas vai vasaras mēneši. Mēneša laikā tiek reģistrēti aptuveni no 40 līd 50 šādiem negadījumiem, izņemot janvāra un maija mēnesi šogad, kad bija reģistrēti 63 un 67 šādi negadījumi. Savukārt pērn visvairāk šādi negadījumi reģistrēti oktobra mēnesī – 81 un decembra mēnesī – 67, savukārt vismazāk jūlija mēnesī – kopumā 34. Iespēja, ka jebkurā diennakts laikā uz braucamās daļas var izskriet dzīvnieks, pastāv visā valsts teritorijā, it īpaši mežainos apvidos un ceļa posmos, kur ir neliels attālums starp ceļa nomali un kokiem.

Lai izvairītos no iespējamas sadursmes ar meža zvēru, policija aicina būt īpaši piesardzīgiem un vērīgiem diennakts tumšajā laikā, kā arī ievērot ceļa zīmes, kas noteiktos ceļa posmos brīdina par iespējamu meža dzīvnieku klātbūtni. Atgādinām – ja noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā notriekts dzīvnieks, par to obligāti jāinformē Valsts policija, zvanot pa tālruni 110. Tāpat nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija ir uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu.

Pielikumā attēli no ceļu satiksmes negadījuma šā gada 14.augustā, kur ap pulksten 01:00 tika saņemta informācija, ka ir noticis negadījums – automašīnas “Mercedes Benz” sadursme ar meža dzīvnieku Durbes novadā, Tadaiķu pagastā.