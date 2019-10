Šogad Latvijā būtiski sarucis automašīnu zādzību skaits, raksta "Latvijas Avīze".

Kā liecinot Valsts policijas apkopotā informācija, šogad pirmajos deviņos mēnešos Latvijā reģistrētas 383 automašīnu zādzības, kamēr pērn - 595, 2017.gadā - 635, bet 2015.gadā - pat 703, vēsta LETA.

Šogad visbiežāk zagtās automašīnas ir "BMW" - 71 nozagts spēkrats deviņu mēnešu laikā, "Volkswagen" - 63, "Audi" - 62, "Toyota" - 43, "Mercedes Benz" - 21, "Opel" - 13 nozagti auto.

"Šogad pirmajā pusgadā automobiļu zādzības samazinājās uz pusi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet no augusta redzams, ka notiek zagļu aktivizēšanās, notiek kaut kādi procesi - intuitīvi jūtu," stāstījis Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes kriminālizmeklēšanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks Māris Priednieks. No nozagtajiem automobiļiem atrodot aptuveni pusi.

Pēc viņa vārdiem, automašīnas zog atkarībā no pieprasījuma, un tas var būt visdažādākais. "Piemēram, vienu brīdi Latvijā sāka zust "BMW X1". Izrādījās, Lietuvā bija ievesti vairāki avārijās cietuši šādi modeļi no Rietumiem," stāstījis policists, "pirms kāda laika zagļi bija iecienījuši "Toyota" automobiļus, jo tie bija ļoti populāri, attiecīgs arī bija pieprasījums tirgū."

Dārgus automobiļus mēdzot "eksportēt" ar vilcieniem uz Tuvo Austrumu valstīm, kur tos var legalizēt ar visiem oriģinālajiem numuriem, savukārt uz Rietumiem galvenokārt vedot zagtās dārgās rezerves daļas.

Ja kādreiz no automašīnām visbiežāk zagtas magnetolas, logu tīrītāji, diski, riteņi un stikli, tad tagad mēdzot zagt visu priekšējo paneli ar visām modernajām iekārtām jeb tā saukto "torpēdu", pēc kā tirgū esot liels pieprasījums. "Ar šīm torpēdām uzlabo modeļus, kas no rūpnīcas iznākuši, lētāk aprīkoti vai cietuši avārijās. Īpaši Lietuvā ir attīstīts rūpals, kad no vairākiem sistiem automobiļiem saliek vienu. Šīs modernās iekārtas ir elektroniski numurētas un, ja automobilis ar tām nokļūs dīleru servisā, tad konstatējams, ka tās zagtas," teicis Priednieks.

Joprojām gana bieži mēdzot zagt automašīnu spoguļus. "Bet policija izvērsa kampaņu sabiedrībā, aicināja iegravēt spoguļos numurus un servisus - nepirkt no rokas spoguļus. Kratījām servisus. Un kuram servisam gan patīk, ka tos krata, pēta dokumentus. Tā sērga ir pagājusi, bet ne pavisam, protams," piebildis policists.