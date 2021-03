Rosina sākt kriminālvajāšanu pret vīrieti par bankas kartes nelikumīgu izmantošanu Vaiņodē

Aizvadītā gada jūnijā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirknī tika saņemta informācija par to, ka, izmantojot kāda vīrieša bankas karti, no konta ir noņemta nauda. Likumsargi par notikušo uzsāka kriminālprocesu, kura izmeklēšana šobrīd ir pabeigta un tas ir nodots prokuratūrā kriminālvajāšanas uzsākšanai, portālu "Rekurzeme" informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Pagājušā gada 1.jūnijā īsi pēc pusnakts Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka no kāda vīrieša bankas konta ir noņemta nauda. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un tajā pašā naktī tika noskaidrots iespējamais vainīgais. Noskaidrots, ka abi vīrieši ir labi pazīstami, uzturējuši draudzīgas attiecības un periodiski kopīgi lietojuši alkoholu Vaiņodē. Cietušais izlēmis uzticēt savu bankas karti draugam, lai viņš nopirktu alkoholiskos dzērienus, taču draugs nenocietās un paskatījās, cik vīrietim bankas kontā ir līdzekļi, kā rezultātā noņēma no konta 700 eiro. Vīrietis savu vainu izdarītajā atzīst un uz izmeklēšanas laiku viņam ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Valsts policija aicina iedzīvotājus neuzticēt citiem cilvēkiem savus personas datus, neatdot personu apliecinošus dokumentus un to kopijas, nevienam neatklāt savu interneta bankas paroli un pieejas kodus, kā arī šādus datus nesūtīt elektroniskajās vēstulēs. Visbiežāk šādi gadījumi notiek cilvēku pārlieku lielas uzticēšanās un neuzmanības dēļ.

Saskaņā ar Krimināllikumu par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Soda pamēru noteiks tiesa.